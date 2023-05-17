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【司法覆核】黎智英指國安委拒向英大狀發簽證越權　法庭本周五頒布裁決

社會 15:46 2023/05/17

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（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院批准由英國御用大律師Tim Owen來港辯護，政府其後提請人大釋法。黎早前入稟高院，要求法庭頒令釋法不影響法庭決定，並申請司法覆核，要求法庭聲明特區維護國家安全委員會早前作建議後，入境處拒批Tim Owen工作簽證屬越權，聆訊早前高院進行。司法機構網頁顯示，法庭將於本周五（19日）上午頒布裁決。

申請人黎智英，答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（下稱國安委）、入境處處長及律政司司長。

據早前入禀狀指，2023年1月16日，申請人入稟高院要求法庭聲明，人大釋法不會影響早前法庭批准聘用Tim Owen之決定，或要求法庭按《港區國安法》第47條要求及取得行政長官發出之證明書。

及至3月20日，入境處處長就該申請存檔誓章，當中首次披露國安委早於1月11日會議中已作決定，指申請人延聘Tim Owen抗辯，或會構成危害國家安全及有違國家安全利益。國安委經考慮後，建議處長若Tim Owen就申請人所涉案件再申請工作簽證，處長應基於國安委決定而拒絕申請，決定亦不受制於司法覆核。

申請人指國安委及處長之決定，超越《港區國安法》第14條訂明之職能，要求法庭聲明決定越權及撤銷決定。 

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記者：梁錦麟

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