【幸運降臨】日打兩份工太辛苦辭去一職　媽媽last day買彩票贏580萬獎金

▲ 外國一名媽媽嫌打兩份工太辛苦辭去一職，媽媽last day買彩票贏巨獎，不用再為錢發愁。

外國一名媽媽為了養家，打兩份工幫補家計，非常辛苦，兼且無時間陪伴家人，她決定辭去其中一份工，在Last day當天，該媽媽買彩票，結果贏取高達580萬獎金，不用為錢發愁打工的同時，更實現了5大願望。

last day買彩票贏巨獎

據加媒報道，於本月4日，來自加拿大聖約翰的媽媽Jamie Sullivan原本有兩份工作，她辭掉其中一份全職工作，以便花更多時間陪伴家人。當天是工作的最後一天，她去油站買刮獎式彩票Casino Multiplier，此刮獎遊戲於1月推出。

Jamie沒想到竟然能中獎，獎金高達100萬元加幣（約582萬元港幣），原本辭掉一職為錢發愁的Jamie，即時不用愁。而根據Atlantic Lottery發布的消息，Jamie獲獎後，現時還剩下5個獎項。

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Jamie領取「大支票」時表示真的難以相信，非常超現實，要捏自己一下才確定是不是在發夢。她很高興現在領獎，代表真的是現實。

中獎即實現5大願望

贏了逾580萬獎金後，Jamie決定實現5大願望，包括希望建造一間新家並免除抵押貸款、資助她最近退休的父母享清福、為孩子建立教育基金，以上3項似乎是一般中獎者都會想到的願望。

▲ Jamie Sullivan中獎像發夢。（圖片︰Atlantic Lottery）

另外2項願望較特別，其中一項Jamie表示是家人多年來一直想要的東西，決定收養一隻波士頓梗犬小狗，並為新家庭成員起一個幸運名字，取名為Lotto，意思是一種賭博遊戲，紀念是次中獎。

最後一個願望是睇演唱會，Jamie計劃睇Garth Brooks、Reba McEntire和George Strait的演唱會，來劃掉她遺願清單上的一些項目，她足以享有VIP待遇和後台通行證，見見偶像。

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責任編輯︰王明芳