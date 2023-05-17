  • 29°C
香港時間 : 2023517日 (週三) 17:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【口岸管制】鄧炳強：新皇崗口岸實施「一地兩檢」　沙頭角口岸研推「兩地一檢」

政治 15:57 2023/05/17

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

鄧炳強：新皇崗口岸實施「一地兩檢」。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強今日在立法會接受口頭質詢時表示，政府規劃重建沙頭角口岸及未來興建新口岸時，考慮實施「兩地一檢」的出入境安排。

新民黨立法會議員李梓敬提出口頭質詢，問及政府有否計劃在現時和未來的口岸實施「兩地一檢」，甚至擴展至國際機場。鄧炳強回應指，港深兩地政府同意在重建中的新皇崗口岸實施「一地兩檢」；在沙頭角口岸及其他新口岸則會積極研究推行「合作查驗，一次放行」的「兩地一檢」通關模式。至於機場方面，鄧續指需要再仔細研究在實施相關安排的可行性，因為機場連接世界各地，涉及各國的法律問題。

旅遊界議員姚柏良提出希望「一地兩檢」等模式應用在沙頭角中英街，讓更多旅客到訪該地。鄧回應指當局現時正計劃開放沙頭角禁區，但中英街非正式口岸，需再詳細研究能否設立一個正式通關安排作旅遊用途。

選委界議員馬逢國問及會否考慮在水路口岸方實施相關出入境安排。鄧表示水路碼頭複雜性高，地點和閘口也較多，所以暫時沒考慮在碼頭推行。
 

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：戴朗希

相關文章

【實地調研】鄧炳強赴福田及羅湖口岸視察　了解通關後各口岸運作情況
20:53 2023/05/12
【實地調研】鄧炳強赴福田及羅湖口岸視察　了解通關後各口岸運作情況

你可能感興趣

【實地調研】鄧炳強赴福田及羅湖口岸視察　了解通關後各口岸運作情況
20:53 2023/05/12
【實地調研】鄧炳強赴福田及羅湖口岸視察　了解通關後各口岸運作情況
保安局 立法會 一地兩檢 馬逢國 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
10:46 2023/05/15
【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
【家居衛生】廚房湧現逾百隻不明小蟲　專家教1招低成本輕鬆KO
12:40 2023/05/16
【家居衛生】廚房湧現逾百隻不明小蟲　專家教1招低成本輕鬆KO
【無心試探】人妻見同事婚變開玩笑「試探」 丈夫不打自招有外遇：發生3次關係
16:54 2023/05/16
【無心試探】人妻見同事婚變開玩笑「試探」 丈夫不打自招有外遇：發生3次關係