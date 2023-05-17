【口岸管制】鄧炳強：新皇崗口岸實施「一地兩檢」　沙頭角口岸研推「兩地一檢」

▲ 鄧炳強：新皇崗口岸實施「一地兩檢」。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強今日在立法會接受口頭質詢時表示，政府規劃重建沙頭角口岸及未來興建新口岸時，考慮實施「兩地一檢」的出入境安排。

新民黨立法會議員李梓敬提出口頭質詢，問及政府有否計劃在現時和未來的口岸實施「兩地一檢」，甚至擴展至國際機場。鄧炳強回應指，港深兩地政府同意在重建中的新皇崗口岸實施「一地兩檢」；在沙頭角口岸及其他新口岸則會積極研究推行「合作查驗，一次放行」的「兩地一檢」通關模式。至於機場方面，鄧續指需要再仔細研究在實施相關安排的可行性，因為機場連接世界各地，涉及各國的法律問題。

旅遊界議員姚柏良提出希望「一地兩檢」等模式應用在沙頭角中英街，讓更多旅客到訪該地。鄧回應指當局現時正計劃開放沙頭角禁區，但中英街非正式口岸，需再詳細研究能否設立一個正式通關安排作旅遊用途。

選委界議員馬逢國問及會否考慮在水路口岸方實施相關出入境安排。鄧表示水路碼頭複雜性高，地點和閘口也較多，所以暫時沒考慮在碼頭推行。



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責任編輯：戴朗希