【口岸管制】鄧炳強：新皇崗口岸研採「兩地一檢」模式　暫只適用內地及港澳居民

▲ 鄧炳強：新皇崗口岸實施「一地兩檢」。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強今日在立法會接受口頭質詢時表示，兩地政府同意在新皇崗口岸實施「一地兩檢」安排，並正積極研究推行「合作查驗、一次放行」通關模式，免卻從前旅客需要攜同行李坐車到兩地的口岸大樓辦理出入境手續的不便。鄧說：

在這種通關模式下，出入境雙方的自助通道／櫃枱將在兩地口岸邊界線上並排建立，旅客只需排一次隊、檢查一次證件便可經過出入境雙方的檢查區域完成兩地的出入境手續。

鄧炳強續指，特區政府在規劃重建沙頭角口岸以及未來建設新口岸時，亦會研究採用同樣做法，實施「一地兩檢」和「合作查驗、一次放行」 的安排。至於機場，鄧續指需要再仔細研究在實施相關安排的可行性，因為機場連接世界各地，涉及法律及執行問題。

旅遊界議員姚柏良提出希望「一地兩檢」等模式應用在沙頭角中英街，讓更多旅客到訪該地。鄧回應指當局現時正計劃開放沙頭角禁區，但中英街非正式口岸，需再詳細研究能否設立一個正式通關安排作旅遊用途。

選委界議員馬逢國關注會否考慮在水路口岸方實施相關出入境安排。鄧表示水路碼頭複雜性高，地點和閘口也較多，所以暫時沒考慮在碼頭推行。

至於「兩地一檢」安排是否適用於旅客，鄧指，情況比較複雜需要詳細研究，暫時計劃只適用於內地及港澳居民。

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責任編輯：戴朗希