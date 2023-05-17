《勁歌金曲》結束本周播最後一集　元祖主持蔡楓華最難忘訪問Elton John翁美玲

TVB長壽音樂節目《勁歌金曲》將於周日 (5月21日) 播出最後一集，這個曾是TVB皇牌之一的節目於1981年10月10日晚首播，到今已逾40年，也因為此節目衍生出《勁歌金曲》頒獎典禮，曾成為香港樂壇每年一度的成事。

曾是《勁歌金曲》首任主持蔡楓華日前到電視城拍特備節目《勁歌 43 年情．讓音樂高飛》，分享當年參與節目拍攝的點滴，無綫娛樂新聞台訪問了他。

蔡楓華難忘翁美玲

蔡楓華在無綫娛樂新聞台訪問坦言，對見證節目開始及完束感可惜，並回憶當當年有大量外景拍攝十分勞碌。

而他最難忘曾在節目訪問「大姑媽」Elton John，同時感無奈地稱，當年翁美玲訪問後對方便離世：「因為我同佢做完嗰次訪問之後，無幾耐佢就過咗身喇，呢個係我好難忘記嘅。佢個人幾得意㗎喎，我同佢做完訪問，就叫佢同我一齊去一個老友嘅婚禮，我哋就一齊去喇。」

據悉，《勁歌金曲》完結後，TVB推出全新音樂節目，名為《J Music》，在5月28日起逢星期日晚10時半於翡翠台播出。

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