  • 29°C
香港時間 : 2023517日 (週三) 18:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【校長專欄】男童答不出《狼來了》寓意被狂鬧　救恩校長：媽媽來了比一切都可怕

中小學 17:00 2023/05/17

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

救恩校長認為，閱讀應是快樂的。

週末上午，在學校附近的快餐店，享受著片刻獨處的時光，面前的蕃茄腸片通粉也份外香濃味美。

「告訴我，這個故事的教訓是甚麼？」一把令人不安的聲音由遠而至，一對母子走近，就在我旁邊的桌椅坐下，媽媽又再重複剛才的提問，聲聲入耳，每個字都聽得出她的不耐煩。 小朋友大概是幼稚園生吧，一臉通紅，無助地望著媽媽，眼眶中的淚水也快要掉下來。 看到那張楚楚可憐的臉，任誰都會生出幾分憐愛，整間快餐店，大概就只有他的媽媽不為所動，還厲眼道：「答我呀﹗」我的心坦白地在震。

最新影片：

童學園
【童學園】11歲蔡施齊神還原呂爵安浮誇朗誦　文武兼備人氣急升：興奮又尷尬

「叫我們不要… 不要懶惰…」小男孩鼓起了最大的勇氣吐出他的答案來。 我的視線隨即移到媽媽面上，也暗暗為小男孩打氣，可是，只見媽媽反白了眼，從背包拿出一本圖書擲在小男孩面前，說：「狼來了啊﹗我不是已經給你讀了麼? 牧童撒謊呀，結果真的有狼來的時候，就沒有村民再信他，最後所有的羊都被狼吃掉了呀! 這個故事的教訓就是不要撒謊，要有誠實的品德呀!」小男孩與牧童相比，也不知誰比誰更可憐，他不住的點頭，相信這個故事帶給他的只有恐懼，沒有樂趣。在城市生活的他或許不會知道「狼來了」有多可怕，但卻清楚知道「媽媽來了」比一切都可怕。 即是這個鄰座的路人食客也猶有餘悸，連蕃茄腸片通粉也嚇得失了原有的味道。

想起過去與三個孩子說故事的片段，我們總是喜歡加入自己的想像，把原本耳熟能詳的故事變得新鮮有趣。 記得有一回與他們重讀「狼來了」，我們企圖要為牧童辯護，用不同的角度來看這個故事。 老三反應最快，想到牧童是因為無聊才戲弄村民，因此玩具對孩子是非常重要，尤其在看羊、做功課這些沉悶的時候，所以她說這個故事的教訓，就是請父母多給孩子買玩具，相信這是妹妹的心底話。哥哥也有新發現，他認為村民實在過於「小氣」，只是被戲弄了兩次，便不再相信正在求救的牧童。 他想到假如羊不夠狼吃，可能會吃掉小孩，造成更嚴重的後果。 因此，他覺得狼來了的故事，是要提醒成年人，不要因小事而與孩子斤斤計較。家姐的觀察是，牧童根本不應替大人去看羊，認為這是有危險的工作，這個故事的教訓，就是叫父母不要把過大過重的責任交給小孩，這是非常危險的。

在我來看，跟孩子一起看童書、說故事，就是最有益、最簡單、最經濟的親子活動，只要父母沒有一套「標準答案」，透過想像，父母孩子都可以享受閱讀帶來的無窮樂趣。 閱讀是快樂的，請別讓孩子把閱讀與恐懼連在一起。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

撰文 : 歐偉民校長 救恩學校(小學部)

相關文章

【校長專欄】男生由質疑自己笨到考全校最佳 校長：不懈努力是成功的關鍵
14:09 2023/04/19
【校長專欄】男生由質疑自己笨到考全校最佳 校長：不懈努力是成功的關鍵
【校長專欄】父母嘲諷說話子女記入心　梁麗美校長︰謹記用正向語言教導孩子
16:39 2023/05/02
【校長專欄】父母嘲諷說話子女記入心　梁麗美校長︰謹記用正向語言教導孩子
【校長專欄】品格培養首重愛心培養 東九匯基校長：要「己所欲，施於人」
今日 13:00
【校長專欄】品格培養首重愛心培養 東九匯基校長：要「己所欲，施於人」

你可能感興趣

【校長專欄】男生由質疑自己笨到考全校最佳 校長：不懈努力是成功的關鍵
14:09 2023/04/19
【校長專欄】男生由質疑自己笨到考全校最佳 校長：不懈努力是成功的關鍵
【校長專欄】父母嘲諷說話子女記入心　梁麗美校長︰謹記用正向語言教導孩子
16:39 2023/05/02
【校長專欄】父母嘲諷說話子女記入心　梁麗美校長︰謹記用正向語言教導孩子
【校長專欄】品格培養首重愛心培養 東九匯基校長：要「己所欲，施於人」
今日 13:00
【校長專欄】品格培養首重愛心培養 東九匯基校長：要「己所欲，施於人」
親子共讀 育兒心得 家庭教育 救恩學校 校長訪問 親子活動 家庭關係

最高瀏覽

【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
10:46 2023/05/15
【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
【東張西望】離婚夫婦被迫「同居」三年 　男戶主屈在70呎房間失自由：很怕這個女人【有片】
今日 11:59
【東張西望】離婚夫婦被迫「同居」三年 　男戶主屈在70呎房間失自由：很怕這個女人【有片】
【家居衛生】廚房湧現逾百隻不明小蟲　專家教1招低成本輕鬆KO
12:40 2023/05/16
【家居衛生】廚房湧現逾百隻不明小蟲　專家教1招低成本輕鬆KO