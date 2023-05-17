【校長專欄】男童答不出《狼來了》寓意被狂鬧　救恩校長：媽媽來了比一切都可怕

▲ 救恩校長認為，閱讀應是快樂的。

週末上午，在學校附近的快餐店，享受著片刻獨處的時光，面前的蕃茄腸片通粉也份外香濃味美。

「告訴我，這個故事的教訓是甚麼？」一把令人不安的聲音由遠而至，一對母子走近，就在我旁邊的桌椅坐下，媽媽又再重複剛才的提問，聲聲入耳，每個字都聽得出她的不耐煩。 小朋友大概是幼稚園生吧，一臉通紅，無助地望著媽媽，眼眶中的淚水也快要掉下來。 看到那張楚楚可憐的臉，任誰都會生出幾分憐愛，整間快餐店，大概就只有他的媽媽不為所動，還厲眼道：「答我呀﹗」我的心坦白地在震。

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「叫我們不要… 不要懶惰…」小男孩鼓起了最大的勇氣吐出他的答案來。 我的視線隨即移到媽媽面上，也暗暗為小男孩打氣，可是，只見媽媽反白了眼，從背包拿出一本圖書擲在小男孩面前，說：「狼來了啊﹗我不是已經給你讀了麼? 牧童撒謊呀，結果真的有狼來的時候，就沒有村民再信他，最後所有的羊都被狼吃掉了呀! 這個故事的教訓就是不要撒謊，要有誠實的品德呀!」小男孩與牧童相比，也不知誰比誰更可憐，他不住的點頭，相信這個故事帶給他的只有恐懼，沒有樂趣。在城市生活的他或許不會知道「狼來了」有多可怕，但卻清楚知道「媽媽來了」比一切都可怕。 即是這個鄰座的路人食客也猶有餘悸，連蕃茄腸片通粉也嚇得失了原有的味道。

想起過去與三個孩子說故事的片段，我們總是喜歡加入自己的想像，把原本耳熟能詳的故事變得新鮮有趣。 記得有一回與他們重讀「狼來了」，我們企圖要為牧童辯護，用不同的角度來看這個故事。 老三反應最快，想到牧童是因為無聊才戲弄村民，因此玩具對孩子是非常重要，尤其在看羊、做功課這些沉悶的時候，所以她說這個故事的教訓，就是請父母多給孩子買玩具，相信這是妹妹的心底話。哥哥也有新發現，他認為村民實在過於「小氣」，只是被戲弄了兩次，便不再相信正在求救的牧童。 他想到假如羊不夠狼吃，可能會吃掉小孩，造成更嚴重的後果。 因此，他覺得狼來了的故事，是要提醒成年人，不要因小事而與孩子斤斤計較。家姐的觀察是，牧童根本不應替大人去看羊，認為這是有危險的工作，這個故事的教訓，就是叫父母不要把過大過重的責任交給小孩，這是非常危險的。

在我來看，跟孩子一起看童書、說故事，就是最有益、最簡單、最經濟的親子活動，只要父母沒有一套「標準答案」，透過想像，父母孩子都可以享受閱讀帶來的無窮樂趣。 閱讀是快樂的，請別讓孩子把閱讀與恐懼連在一起。

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