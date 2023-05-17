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【香港小姐】邢慧敏露膊晒線有睇頭　身材弗過選美靠呢招【多圖】

娛樂 16:40 2023/05/17

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

Sharon身材愈來愈弗！

參選《2022年度香港小姐競選》奪得友誼小姐入行的邢慧敏（Sharon），早前在社交網甫出身穿貼身杏色舞衣的相片，展現S型身材，美好身段表露無遺。

今日（5月17日）Sharon再「出招」，原來她去了澳門玩樂，當然不少得分享多張開心照，相中所見，穿上露膊衫的她四周打卡又吃小吃，玩得不亦樂乎，其中一張相見她坐在樓梯，上身微微前傾，即騷出深長事業線，認真「胸」猛，如此有睇頭，當然令不少網民紛紛讚好！

【香港小姐】邢慧敏身材弗爆無懼穿貼身裝　Sharon自認「為食」曾重70公斤【多圖】

Sharon留言：

「一落船就狂掃街
晚上又去左食葡國菜
回程仲有十五分鐘上車
入$10玩未玩過既🐯機
唔識玩但見到$$係咁跳
我都笑都癲左🤣🤣
最後有40倍收益🤭
小小事就可以令我開心滿足一整天」

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飲食運動着手

Sharon身材愈來愈弗，其實背後她花了不少功夫，她曾受訪時自認「為食」，透露下半身容易肥胖，為了減去肚腩決心戒掉最愛的甜品、澱粉質、香辣濃味的食物。

最肥時的身形，有小肚腩之餘，腰間更驚現兩層肉，體重最高峰達至70kg（154磅）。最後她花了一個月踢走超過20kg（44磅）脂肪，一直維持53kg（116.6磅）左右至今。

而且，Sharon除了從飲食着手外，她還不時做運動，包括打籃球﹑游水﹑健身還有做拉筋動作，如此勤力，難怪她能夠保持如此苗條身材。

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