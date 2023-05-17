【共創明Teen】孫玉菡：考慮推出第二期計劃　並設「社區客廳」供劏房學生聚會溫書

▲ 孫玉菡表示，未來會在劏房聚集地附近設「社區客廳」。（資料圖片）

為協助中一至中三弱勢社群學生擴闊視野，政府去年9月起推出「共創明Teen計劃」，勞工及福利局局長孫玉菡今日在立法會表示，政府正考慮推出第二期「共創明Teen」計劃，並考慮增加學員名額及擴大目標群組。他又透露，未來會在劏房聚集地附近設「社區客廳」，供劏房學生聚會、溫書。

立法會大會上，孫玉菡表示，截至2月底，有16名友師退出計劃，已經為相關學員再作配對。另有21名學員退出計劃，但由於全數合資格學員已經加入，所以不作替補安排。提出口頭質詢的選委界立法會議員鄧飛問及當局，有否了解他們退出的原因，孫玉菡稱，會在完成第一期計劃後探討當，並在招募第二期「友師」時，汲取經驗，告訴「友師」參與計劃須付出的時間及期望。

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新民黨立法會議員容海恩關注，共創明teen的學員欠缺一個「聚腳點」，認為聚腳點可讓他們在課餘時間，和不同友師、不同學生有交流的機會。孫玉菡回應指，未來會在劏房聚集地附近設「社區客廳」，供劏房學生聚會、溫書、甚至吃飯等，「既可讓家長會更放心，亦推動鄰里互助。」

「共創明Teen計劃」獲120個企業和機構支持 協助籌得1.4億元捐款

鄧飛亦關注「共創明Teen」的有關進展。孫玉菡回應指出，第一期「共創明Teen計劃」原先有2000個名額，後來增加至2800個，獲得120個企業和機構支持，協助籌得1.4億元捐款、招募足夠數目的友師，並提供約800節團體活動。

孫玉菡續指，截今年4月底，當局已舉行近150節相關團體活動，出席人次約6000人。他又指，由1月底起，已完成「計劃」的迎新活動，和三節基礎訓練課程（包括人生規劃、提升能力及財務計劃）的學員，陸續獲發啓動資金5,000元。截至四月底，超過2000名學員已獲發啓動資金，讓他們在友師的指導和諮詢下，實踐個人發展計劃之用。學員在完成計劃後將另發5,000元獎學金，讓學員應用在計劃期間學會的理財觀念，自行決定用途。

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記者：趙居逸