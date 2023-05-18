【不離不棄】太太不幸遇車禍雙目失明　丈夫不離不棄照顧：在我眼中完好無缺

▲ 女商人瑪西達遭遇車禍，尤幸老公不離不棄照顧她。

患難見真情，馬來西亞一名32歲的女商人今年3月21日遭遇車禍，雙眼因視網膜受損導致失明。雖然遭遇不幸，但她感激丈夫不離不棄，並勇敢面對生活，她透過TikTok分享正能量，以正面樂觀的心態面對厄運。她表示︰

我不認為這次考驗是一場災難或不幸，而是來自上蒼的恩賜，或以不同的方式來表達愛意的標誌。

入院治療24天

綜合新加坡傳媒報道，女商人瑪西達於3月尾發生車禍後，在醫院病房躺了24天，治療了三個多星期，期間她以積極樂觀的態度面對，更拍視頻到社交網站，以自身經歷鼓勵大家。

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她憶述車禍當日，36歲的丈夫因在柔佛州峇株峇轄做生意，於是她坐員工駕駛的汽車離去︰「當時我正從雪州沙白安南返回柔佛州新山途中，但轎車突然失控，撞上左側通道上的一輛羅裏。發生事故後，我意識到自己失明，並反覆詢問員工發生什麽事？」

她之後被送院搶救，醫生曾告訴丈夫她有20%機會可重見光明，惟後來情況轉差，醫生最終判定她會完全失明。她說︰

知道真相後，我跟老公說我沒事，在病房裏的24天，我也只休息了12天。

大難不死必有安排

她雖然對車禍後導致失明感到難過，但很感激能有第二次重生的機會，

如果說一點都不難過，那是騙人的，但生活還得繼續我，惟有坦然接受，並告訴自己要冷靜下來。我相信上蒼沒有奪去我的生命是有原因的，並深信前面有艱鉅的任務等著我。

與此同時，她更加感恩丈夫對自己的不離不棄︰

失明之後，我曾夢到過眼睛能夠看到，這可能是上蒼回應我的願望，即使它並非真實存在。無論如何，我很感謝上蒼，很感謝丈夫一直陪伴在身邊，即使到現在，他依然是一個會做飯和做家務的男人，我祈禱上蒼能善待我丈夫。

她以往因為生意的緣故，在Facebook是十分活躍的，但意外發生後，她接受員工的建議，嘗試把故事上載到TikTok平台，變成重生的標誌。不少網民大讚她勇敢及堅強，她表示︰「當我的視頻不僅在網民中流傳，甚至在媒體報道中獲得高流量時，我也感到驚訝。」。

車禍後反增進感情

車禍後，丈夫表示並沒有改變他對妻子的愛，反而增進了彼此的感情。他說︰

生活必須繼續，我從來沒想過因為妻子所遭遇的情況而另外尋找女人，或為妻子的不幸感到絕望。對我而言，妻子還是那個人，完好無缺，只是看不見，僅此而已。所以，就讓我來照顧她吧！從她醒來到入睡的每一天，我們繼續像以前那樣生活。



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