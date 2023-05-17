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【保護私隱】23隊小學生參加「尊重私隱　由我做起」短片創作比賽　宣揚私隱保障及尊重

社會 16:22 2023/05/17

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

個人資料私隱專員公署於5月12日舉辦「尊重私隱 由我做起」小學生短片創作比賽頒獎典禮。（私隱專員公署網站）

個人資料私隱專員公署於5月12日舉辦「尊重私隱 由我做起」小學生短片創作比賽頒獎典禮，表揚23隊小學生隊伍在宣揚個人資料私隱保障及尊重的努力。比賽共有超過320名來自41間學校的小學生參加，提交74份短片作品。

政制及內地事務局副局長胡健民（右一）及私隱專員鍾麗玲（左一）與冠軍隊伍合照。（私隱專員公署網站）

政制及內地事務局副局長胡健民在致辭中呼籲同學們切勿因一時意氣、貪玩或受朋輩影響，作出不當的網絡行為。同時，他亦提醒大家要保持警覺，好好保護個人資料，避免網上罪行乙在網上交友時，更要小心謹慎，避免身心受到傷害。

政制及內地事務局副局長胡健民在致辭中呼籲同學們切勿因一時意氣、貪玩或受朋輩影響，作出不當的網絡行為。（私隱專員公署網站）

除了舉辦短片創作比賽外，私隱專員公署亦向全港小學派發以「個人資料保衞戰」為主題的教育資料小冊子，教導同學有關保護及尊重個人資料私隱的觀念。公署亦舉辦了一系列的「上網提高警覺，向網絡欺凌說『不』」的小學講座，活動至今已有超過8,000名來自30間學校的小學生參與。公署同時與教育局及其他教學團體合作，不時舉辦有關預防及處理同學的網絡欺凌與「起底」行為的講座。公署更設有一站式的「兒童私隱」專題網站，為家長、老師及學生提供最新的保障兒童私隱的資訊。

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記者：馮芷婷

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