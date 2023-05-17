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【食用安全】港男花$1500買黑刺榴槤　打開見到紫色大肥蟲嚇餐飽【附挑選貼士】

食用安全 17:46 2023/05/17

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

港男花$1500買黑刺榴槤，打開見到紫色大肥蟲嚇餐飽。

榴槤當造，不少港人都會買來品嚐，其中黑刺榴槤屬榴槤中之極品，味道獨特之餘因產量少而售價高。不過，近日有一名港男花1,500元買黑刺榴槤中伏！打開驚見果肉鑽出1條紫色大肥蟲，直接被嚇餐飽，令一眾網民直呼「嘔心」，又形容該條肥蟲「好識食」。

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該名網民於13日在Facebook群組「香港榴槤關注組」大呻買榴槤中伏，「我試過買黑刺，開完中咗伏」，同時貼上照片，直言「希望晤好影響到對榴槤的興趣。」從照片中可見，榴槤殼上有1個小圓孔，打開後更見到1條紫色肥蟲從果肉中鑽出，還有無數褐色蟲糞及較小的蟲子佈滿果肉。

事主表示，經朋友介紹，花1,500元買了1個3公斤重的黑刺榴蓮，一時未留意榴槤殼上有孔，「（榴槤）見圓又見大，3公斤又好少有，所以買來一試，咁就中招」。

他又說，幸好店家願意更換及退款，最終換了一個約2公斤重的榴槤，「問題係好開心同家人分享，結果差點成家嚇暈」。

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帖文曝光後引來大批網民的熱議，不少網民見後大呼「好恐怖」，亦有網民表示榴槤有蟲「一定係靚榴槤」，「賣生果嘅知有蟲嗰個榴槤係好好食」。

更多網民留言請睇：

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專家教3招揀靚榴槤

至於如何揀選一個靚榴槤呢？東甲榴槤山莊導賞員Filex早前就接受TOPick訪問，教大家3招揀靚榴槤，更分享食完榴槤後，去除手上榴槤味的特別秘方：

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責任編輯：羅嘉欣

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