【惡毒護士】男護士值班期間為安靜睡覺　擅替患者注射鎮靜劑釀2死

▲ 男護士值班期間為安靜睡覺，擅替患者注射鎮靜劑釀2死。（iStock圖片）

德國發生一宗離譜案件，一名男護士為了在值班期間安靜睡覺，故意為病人注射鎮靜劑和非處方藥物，導致2名病人死亡，涉事男護士近日被當地法院判處終身監禁。

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綜合外媒報道，該名27歲的男護士Mario G在慕尼黑一間醫院工作，他在庭上供稱，自己每天酗酒，導致上班期間經常宿醉，為了能安靜睡覺，他擅自為病人注射鎮靜劑和「雞尾酒療法」中的非處方藥物，讓病人在他值班時熟睡。

事件造成兩名分別80歲和89歲的患者死亡，另外一名受害者為德國知名作家Hans Magnus Enzensberger，他於2020年被3度注射有關藥物，均倖存下來，2年後死於自然，享年93歲。

慕尼黑地方法院裁定男護士6項謀殺未遂罪罪名成立，並判處他終身監禁。

報導提及，德國過去亦曾發生護士謀殺病人的案件，出生於1976年的Niels Hoegel，在5年工作期間，為85名病患注射心臟藥物殺害他們，警方推測，實際被害者超過300人，是二戰後德國殺人最多的變態殺人狂魔，他在2019年被重判無期徒刑。

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責任編輯：羅嘉欣