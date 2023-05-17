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李克勤郎朗再度合作《我不會唱歌》　收觀眾利是笑言成教育基金

娛樂 17:00 2023/05/17

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李克勤郎朗合作。

李克勤《弦續.港樂演唱會》第四場，楊受成及太太、關志斌、陳家樂、葉璇等一眾好友前來棒場。特別嘉賓朗朗跟克勤合作兩首歌曲，期間限定版只此一晚，令觀眾大感有福。

2003年李克勤與郎朗合作 《我不會唱歌》一曲，成為經典，昨晚克勤特別邀他擔任嘉賓，克勤說朋友的定義，是無論多遠，一個電話、一個短信，便會搭飛機來，只做一晚演唱會嘉賓。

克勤說：「呢個朋友好特別， 佢唔識唱歌，但係國際級。20年前我地合作過一隻歌，呢隻歌唱到今日我重唱緊。當我知道佢今日肯來做嘉賓，好開心之外，亦感覺到個份誠意及友情可貴。希望大家用最熱烈掌聲，送比我遠道而來的朋友 : 郎朗。」

朗朗升台後，開心跟大家打招呼。台下掌聲雷動，他說：「非常激動，我仍記得我們二十年前第一次合作，今天再一起真的很激動。」之後兩人為觀眾獻上 《深深深》及《我不會唱歌》兩首歌。歌畢台下掌聲歡呼聲雷動，克勤謂，「你哋今晚真係有有福，呢兩首限定版，係2023年5月16號先有！」

演唱會做了四晚，克勤依然每晚除了花禮物外，不斷收到不少利是，他笑道 : 「每場收到的利是，大家係咪覺得我個樣似屋企負擔比較重，多謝大家頂力支持李立仁，李力司教育基金.... 」

有觀眾現場拿出銀紙叫克勤過去收，克勤見狀即笑道，「你現兜兜攞d銀紙出來就唔好，你攞個信封入住佢..」觀眾仍不放棄，「唔得，唔得，老闆鬧我㗎...」克勤再安撫道，「重有兩個鐘呀，你搵啲嘢入住佢啦。我一陣再行過來啦。」引得全場大笑。

撰文 : TOPick柴犬出動

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