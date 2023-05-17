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【尖沙咀暴動】涉2019年尖沙咀暴動　20歲女學生被控暴動提堂

社會 17:11 2023/05/17

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涉2019年尖沙咀暴動，20歲女學生被控暴動提堂。（資料圖片）

2019年11月18日，大量市民響應呼籲，參與「圍魏救趙」行動，到尖沙咀一帶參與示威。20歲女學生事隔逾三年後被捕，今（17日）被押解至九龍城裁判法院提堂，暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至6月14日再訊，以待區域法院轉介文件，被告准以人事及現金共13萬元保釋，其餘條件包括不得離港等。

被告蔡碧儀（20歲），報稱學生，被控於2019年11月18日，在香港九龍覺士道與柯士甸道一帶連同其他身份不詳的人，參與暴動。

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被告暫毋須答辯，控方於庭上透露被告於昨天（16日）被捕，另申請將案件押後，以待區域法院轉介文件。辯方反對押後，另提出保釋申請，遭控方反對。裁判官遂將案件押後至6月14日再訊，另准被告分別以現金及人事擔保各3萬及10萬，其餘條件包括不得離港、獲釋前交出所有旅遊證件、每周到警署報到3次，以及居住在報稱地址，住址若有更改須於24小時內通知警方。

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記者：梁錦麟

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