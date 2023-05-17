【起底判囚】37歲男因外傭無法來港起底中介　判囚4星期緩刑18個月

▲ 37歲男因外傭無法來港起底中介，判囚4星期緩刑18個月。（資料圖片）

沙田裁判法院今日（17日）在37歲男子許錦發（被告）認罪下裁定他一項涉及「起底」的控罪罪名成立，法院於同日判處被告監禁4星期，緩刑18個月。個人資料私隱專員鍾麗玲歡迎法庭裁決。

事主經營外傭中介服務，被告於2021年曾透過事主聘請外傭，事主與被告其後因外傭無法來港工作而就合約事宜發生金錢糾紛。及至2022年4月，被告在一個社交媒體平台上先後發布三條訊息，披露事主的個人資料，包括中文姓名、英文姓名、曾就讀的學校名稱、事主的相片，以及事主的業務名稱和地址等，並對事主作出負面的評論及指控。

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個人資料私隱專員公署於2022年10月13日拘捕被告。根據律政司的法律意見，被告於2023年4月20日就其「起底」行為被落案起訴一項違反《個人資料（私隱）條例》第64(3C)條「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指明傷害」的罪行。

被告於今日在沙田裁判法院承認控罪，被裁定罪名成立，即被告於2022年4月7日及8日，在沒有得到事主的同意下，在一個社交媒體平台上先後三次披露了事主的個人資料，意圖對事主或她的家人造成指明傷害，或罔顧是否會（或相當可能會）對事主或她的家人造成指明傷害，而披露導致事主蒙受指明傷害。

鍾麗玲指出。市民應循合法途徑處理糾紛，將他人「起底」，無助解決任何問題，相反往往只會使衝突升級。再者，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，可被處即時監禁，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

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記者：黃穎津