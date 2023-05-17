  • 29°C
香港時間 : 2023517日 (週三) 18:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BLACKPINK演唱會】BLACKPINK馬來西亞巡唱超賣？　歌迷提告主辦方要求索償176萬元

娛樂 17:48 2023/05/17

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

歌迷提告BLACKPINK馬來西亞巡唱主辦方超賣。

韓國女團BLACKPINK人氣衝出國際，紅遍全球，世界巡迴演唱會的門票可謂一票得求。近日，有歌迷指控BLACKPINK馬來西亞演唱會的主辦方超賣，要求索償約176萬元港幣。

最新影片推介：劉江專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】劉江豁達面對生死願當大體老師　跑步養生讓人生馬拉松走得更遠

購票後沒座位

一名自稱律師的歌迷Rahman，日前在Twitter發文指控BLACKPINK馬來西亞演唱會的主辦方超賣。

他表示購買了兩張3月4日假吉隆坡舉行、價值約955元港幣的門票，分別為207座位區域36、37號，但到達現場後發現根本沒有37號的座位。

Rahman表示：「雖然只是少了一個位置，但我跟妻子在演唱會2小時內全程站在樓梯上看，因為妻子就算是自己坐在位置上也無法好好享受。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

主辦方態度強硬

Rahman把事件揭發於網上後，不少歌迷向他投訴遇到同樣事件，發現受害歌迷不只他一個。他於演唱會兩天後向主辦方要求退票，惟雙方未能達成共識。

而且對方態度強硬，令Rahman決定提告主辦方，要求索償約17.6萬元至176萬元港幣，目前正在跟當地主辦打官司。

「超賣事件」引起國際關注，已有韓國媒體報道相關新聞，不少網民為Rahman打氣。

韓國人氣女團BLACKPINK（Instagram圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【網上騙案】大學生花3萬買BP演唱會門票慘遭「放飛機」　長假期共錄27宗網購門票騙案
11:20 2023/04/12
【網上騙案】大學生花3萬買BP演唱會門票慘遭「放飛機」　長假期共錄27宗網購門票騙案
【潮流趨勢】2023第一季熱門名牌排行榜　頭5位大洗牌Dior LV跌出10甲
13:40 2023/04/26
【潮流趨勢】2023第一季熱門名牌排行榜　頭5位大洗牌Dior LV跌出10甲
【LV】首爾潛水橋時裝騷韓星雲集　欽點《魷魚遊戲》姜曉做開場模特兒
12:54 2023/05/01
【LV】首爾潛水橋時裝騷韓星雲集　欽點《魷魚遊戲》姜曉做開場模特兒
韓團FIFTY FIFTY人氣直迫BLACKPINK　銅鑼灣廣告板成打卡位
14:38 2023/05/02
韓團FIFTY FIFTY人氣直迫BLACKPINK　銅鑼灣廣告板成打卡位
【adidas】搵BLACKPINK力谷經典波鞋銷路　傳因YEEZY 斷交30年來首錄虧損
16:02 2023/05/15
【adidas】搵BLACKPINK力谷經典波鞋銷路　傳因YEEZY 斷交30年來首錄虧損

你可能感興趣

【網上騙案】大學生花3萬買BP演唱會門票慘遭「放飛機」　長假期共錄27宗網購門票騙案
11:20 2023/04/12
【網上騙案】大學生花3萬買BP演唱會門票慘遭「放飛機」　長假期共錄27宗網購門票騙案
【潮流趨勢】2023第一季熱門名牌排行榜　頭5位大洗牌Dior LV跌出10甲
13:40 2023/04/26
【潮流趨勢】2023第一季熱門名牌排行榜　頭5位大洗牌Dior LV跌出10甲
【LV】首爾潛水橋時裝騷韓星雲集　欽點《魷魚遊戲》姜曉做開場模特兒
12:54 2023/05/01
【LV】首爾潛水橋時裝騷韓星雲集　欽點《魷魚遊戲》姜曉做開場模特兒
BLACKPINK 網絡熱話 演唱會 娛樂行業 娛樂人物職業 Twitter 馬來西亞 門票 南韓

最高瀏覽

【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
10:46 2023/05/15
【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
【東張西望】離婚夫婦被迫「同居」三年 　男戶主屈在70呎房間失自由：很怕這個女人【有片】
今日 11:59
【東張西望】離婚夫婦被迫「同居」三年 　男戶主屈在70呎房間失自由：很怕這個女人【有片】
【家居衛生】廚房湧現逾百隻不明小蟲　專家教1招低成本輕鬆KO
12:40 2023/05/16
【家居衛生】廚房湧現逾百隻不明小蟲　專家教1招低成本輕鬆KO