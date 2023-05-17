【BLACKPINK演唱會】BLACKPINK馬來西亞巡唱超賣？　歌迷提告主辦方要求索償176萬元

▲ 歌迷提告BLACKPINK馬來西亞巡唱主辦方超賣。

韓國女團BLACKPINK人氣衝出國際，紅遍全球，世界巡迴演唱會的門票可謂一票得求。近日，有歌迷指控BLACKPINK馬來西亞演唱會的主辦方超賣，要求索償約176萬元港幣。

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購票後沒座位

一名自稱律師的歌迷Rahman，日前在Twitter發文指控BLACKPINK馬來西亞演唱會的主辦方超賣。

他表示購買了兩張3月4日假吉隆坡舉行、價值約955元港幣的門票，分別為207座位區域36、37號，但到達現場後發現根本沒有37號的座位。

Rahman表示：「雖然只是少了一個位置，但我跟妻子在演唱會2小時內全程站在樓梯上看，因為妻子就算是自己坐在位置上也無法好好享受。」

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主辦方態度強硬

Rahman把事件揭發於網上後，不少歌迷向他投訴遇到同樣事件，發現受害歌迷不只他一個。他於演唱會兩天後向主辦方要求退票，惟雙方未能達成共識。

而且對方態度強硬，令Rahman決定提告主辦方，要求索償約17.6萬元至176萬元港幣，目前正在跟當地主辦打官司。

「超賣事件」引起國際關注，已有韓國媒體報道相關新聞，不少網民為Rahman打氣。

▲ 韓國人氣女團BLACKPINK（Instagram圖片）

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