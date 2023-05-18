【香港小姐】陳瑞菱否認入行賺錢買花戴　感激母親成「最強後盾」：我的學習榜樣

▲ Reina感謝母親的支持。

參選香港小姐是很多女生的夢想，亦是踏入娛樂圈其中一條「捷徑」，曾歷大病的陳瑞菱經歷死亡邊緣以及遇上火災後，發現生命短暫，趁有機會應看眼世界，擴闊視野，讓自己的人生不要後悔，故決定踏出第一步參選港姐，展開璀璨的路途。

【香港小姐】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣 Reina身上留疤視為「重生」標記

母親鼓勵決定參選

陳瑞菱（Reina）接受TOPick專訪透露大病過後有新體會，亦因母親鼓勵下才會決定參選港姐：「在英國讀完書回港後，適逢是香港小姐50周年，她說我有那麼多經歷，會否想挑戰自己，用自己的故事鼓勵更多人勇敢面對困難， 不要輕易被一些覺得是阻撓而困着自己，故我決定參選。」

她又指母親一直覺得參選港姐是人生一個很好的經歷，必定能從中學會不少，故一直很想其踏出第一步：「 前幾年媽媽已經叫我報名， 她覺得會很好玩亦是一個很好的經歷，但因為當時我害羞，而且我一直沒覺得自己很美麗或者很想在台上展現自己。」

▲ 陳瑞菱參選港姐有原因。（陳慧安 攝）

入娛圈被指浪費？Reina勇於踏出第一步

Reina在倫敦經濟學院管理學碩士以一級榮譽畢業，絕對是學霸一名，理應可以找到一份理想工作，甚至可以在金融行業有一番作為，故在別人眼中入娛樂圈似乎有些浪費，對此她不認同，「我覺得讀的東西，不一定決定之後你要做的事，而且，你擁有任何的經驗或知識都可轉換到另一個地方。」

不過很多人都指娛樂圈花花世界是個「大染缸」，Reina自言沒想得太複雜，皆因認為凡事想得太多反而會弄巧成拙：「這行有很多不同背景和思想的人，覺得可以學到很多東西，亦能成長得很快。而我沒想得太遠，如果凡事要擔心那麼多，我認為最終甚麼也做不到，所以我就想踏出第一步先，以後有甚麼困難或挑戰，再一步步解決。」

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大病＋火災經歷重重

從Reina的言詞間，可見她是勇於跳出「舒適圈」的人，她指除了大病經歷外，原來還經歷過一場火災，更令她有所體會，不斷推自己進步。

她憶述那場火災經歷，原來是她大病不久後發生：「當時在家休養了兩個月，其中有一晚，我點了個蠟燭再去洗澡，豈料約十分鐘後整間房突然燒着，我嚇到目定口呆，後來我媽媽用了很多盤水救火，最終才能熄滅，幸好大家也平安沒事，只是整臉和身體黑了以及間房燒到燶，當時我覺得剛剛才病完，之後又遇火燭，真的一波未停一波又起。」

勇敢堅強 練成強大「心臟」

正正因為如此，Reina從中學會勇敢堅強，凡事想做就做，不應令自己後悔，「因為你永遠不知道還會否有機會做，所以我想成長就會迫自己跳出『舒適圈』。」

入行後需要強大「心臟」面對公眾的評頭品足，她直言參選港姐時最大壓力，更以被人脫光光一樣作比喻：「因為由頭到腳都可以被評論，大家會用不同的眼光看你，所以我是避免看負面評論，不被這些影響自己，如果有建設性的意見，就會改善。」

▲ Reina勇敢跳出舒適圈。（陳慧安 攝）

學會調節心態

但當中亦有最令其介懷的新聞，她說：「有些網民覺得我用自己大病的經歷搏同情，這件事對我來說已經感觸很大。當時覺得若有人與我經歷同一件事或者遇到很大的困難，希望透過我的經歷令他們感到有鼓勵。」

雖然曾面對負面情緒，惟Reina很快便會調節自己的心態，繼續前行，亦會用健康的方式安慰自己：「我會運動﹑跳舞亦會與愛我的人談天，令心情變好。」

與母親關係像姊妹 否認入行不用做

在訪問中，Reina多次提及母親，足見二人感情要好，對此她直認不諱：「雖然我11歲已到英國讀書，但我們天天都會聊天，大家關係十分好，最重要她是我一個學習榜樣，她一直都很正面，而且，她在人生每一個階段做任何事都好盡責。」

至於有指其母親在香港擁有約20間的美容中心，更有位於尖沙咀佔地逾6000呎的醫美旗艦店，家境富裕。

所以在別人看來Reina入行似乎是「賺錢買花戴」，她表示感恩家人給了一個安穩的環境，惟不代表她不需要努力做任何事：「其實生意很難做，大家永遠只看到風光的一面，後面的辛苦有很多人看不到。成功不是必然 ，你要成功做任何事都要做到150%，還要有堅持和努力， 可能起點會決定你在那裏開始， 但終點不一定由起點決定。」

她續指，母親對其做的所有決定都會支持，亦會分析給她知道利與弊，總之自己對要做的事情有熱情便可：「她會對我說：『只要自己開心，亦是人生想做的事就得。』」

▲ 與母親關係好好。

成東張主持有難度

現時Reina為《東張西望》主持，這個節目被寓為最快成功入屋之一，絕對得到「幸運之神」的眷顧，她說：「選完港姐就去了東張面試 ，很開心能夠入選， 我也沒有想太多，沒想過『入唔入屋 』只想有任何機會都想試， 我要從中學習先知道自己喜歡甚麼。」

作為新人的Reina坦言當東張主持難度甚高，更認為最難的是「放開做」：「因為太害羞或者怕被人拒絕，都很難採訪。我現在學習與人溝通技巧，怎樣才能令受訪者舒服，亦可以對我有多少少信任，對我說心底話。」

她自言在溝通及表達能力方面為最大挑戰，但從節目中獲益良多：「 有很多地方平時不會去到的地方，透過這個節目我可深入看到平時少見的事，亦能見到香港更多不同的面貌。」

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主持技巧有待改善

至於早前名媛蔡天鳳慘被殺害後碎屍一案，事件震驚全港，Reina用電話訪問Abby生前好友「豹太」，不過當時她的表現被狠批說話的高低起伏不夠，完全不懂給反應，表現有待改善，引起網民關注！

對此，Reina直言有反思自覺得做得不好：「當刻我知道那麼慘的事是不知如何反應，而且我沒有練習好自己的表情管理，在鏡頭上表現不好，那次之後我有反省自己怎樣做得更加好，所以我現時不停對鏡練習，將表情要做得較誇張。」

▲ Reina會努力進步。（陳慧安 攝）

她又指入行後更覺要留意很多細節，背後需要花不少努力：「例如聲調﹑聲調和企位，甚至讀VO都需要花很多功夫，我初時沒想到那麼難，現時我每天都會讀報紙，希望自己慢慢有進步。」

人生有很多事情預計不到，就如Reina所言，把握現在，不要令自己後悔！

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場地:Palmax Craft @palmaxcraft

記者：陳曉柔

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