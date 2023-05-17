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【意外身世】做DNA測試揭與妻子有血緣關係　人夫崩潰：媽媽早知情卻不說

親子 17:28 2023/05/17

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人夫做DNA測試發現與妻子有血緣關係。（iStock圖片）

一個小小的DNA測試，隨時令家庭出現劇變。有外國男子在網上論壇發文，他表示近日跟妻子一起做DNA測試，以了解家族歷史，沒想到竟意外發現妻子是有血緣關係，兩人的母親是同父異母的姊妹，而更離譜的是事主的媽媽一早知情，卻仍讓兩人結婚。

有外國男子在Reddit發文表示，居於小鎮的他與妻子自高中就認識，不過兩人各自結束了第一段婚姻才走在一起。由於兩方家族在當地很有名，妻子想了解自己的歐洲血統，因此事主就幫她買了DNA檢測工具。

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妻子的家人因為覺得好玩，就一起做DNA測試，不料外母竟發現自己跟親家有血緣關係，並想起小時候曾聽說過她的爸爸不是生父，真正的父親是事主的爺爺，即外母是事主媽媽同父異母的姊妹，而事主與妻子是表兄妹關係。

當事主致電母親詢問時，母親卻毫不驚訝，沉默了一會便告知，她認為事主外母所聽的流言是真的，因為事主的爺爺在鎮上是出名的花心大少。事主坦言十分生氣，既然一早知情，為何當初還答應讓他和妻子結婚，現時全家都正在做DNA檢測，希望搞清身世之謎。

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責任編輯：王明芳

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