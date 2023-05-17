【堅強媽媽】單親媽節衣縮食供讀私校　女學生得知學費心痛爆喊：我老花你的錢

▲ 努力讀書報答媽媽。

再窮都不能窮教育！有內地的單親媽媽為了供女兒讀私立學校，節衣縮食，努力工作給小朋友提供更好的生活環境，不過原來女兒一直不知情，直到一次偶然下，女兒發現原來媽媽一直在付高昂的學費，即時泣不成聲說：「我老花妳錢」，媽媽即時安慰她。

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綜合內媒報道，日前中國山東一名女學生在乘坐的士時，與司機閒聊，才得知自己現時就讀的私立學校的學費高昂，一年要支付5萬人民幣（約56000港元）。由於家裡經濟不算富裕，加上單親家庭，只能靠媽媽一己之力承擔學校的開支。

女學生向媽媽致歉，愧疚一直以來媽媽承受高昂的學費，在回家的電梯裡哭成淚人，表示自己現在才知道學費這麼貴，而且「還老花你的錢」。

回到家後，媽媽眼見女兒孝順，也非常感動，雖然是單親媽媽，加上經濟狀況不算鬆裕，但女兒用心讀書，更晒出女兒的獎項，讓她更堅定地相信讀書錢是不能省，再窮都不能窮教育，就算要節食縮食，仍會盡能力為子女提供最好的資源，而女兒的表現也讓她感到這個錢花得很值！

帖文發出後，引起不少網民讚賞，「這孩子是個好孩子，有孝心。」、「公立教育必須提供優質教育，而不是讓老百姓花錢才能享受到的優質教育。」

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責任編輯︰王明芳