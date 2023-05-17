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【靚女KOL】YouTuber薔薔歐遊遇色狼　淫魔開房門直接擒上床：不能激怒他【多圖】

娛樂 18:53 2023/05/17

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

去旅行是開心事，但人生路不熟，旅遊時也要打醒十二分精神。台灣中天綜合台節目《同學來了》近日以「色狼來了女生好怕怕！碰到鹹豬手『這樣做』就免驚」為主題作出討論。

主持人安心亞個人認為，在歐洲旅遊較易遇色狼：「在巴黎他們眼神都偏色，那裡很多男生有一種『來我房間』的眼色，但那是對我朋友，可能我不是法國人的菜，我只在台灣遇到（色狼），可能我是台灣人的菜吧！」

至於節目嘉賓是人氣YouTuber兼DJ薔薔（林嘉凌），她表示認同安心亞，並稱：「只要有男人的地方就一定有色狼，我去歐洲就遇到一個又矮又醜的男人，他把我當人妖拍照，一直抓我、蹭我，而且還在大庭廣眾之下，我覺得這很不尊重女性。」

同時她補充即使對方是位靚仔，如果想「交朋友」也必須先過她同意才可做此行為。

【靚女KOL】「寒流女」譚泳銚無奈屢次被抽水　Annabelle：真係好討厭【多圖】

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憑機智脫險

不過原來有更離譜，薔薔在節目憶述獨自到德國旅行的驚險事：「在網路上認識一個『長得很安全』的拉丁男生，那通常長得安全的都是來當工具人，但他們都覺得是有機會能對我怎樣，晚上我睡覺，他竟然開我的門，在我床上壓著我！」在場人士聽到這這經歷大表震驚。

她接著說：「覺得不能激怒他，冷靜地看著他說：『我不是一個隨便的女生，我是有受洗的，在一起必須要結婚，結婚才能有性行為』。」

但薔薔也指，雖然當時用這招成功讓對方沒了興致，但至今回想仍猶有餘悸：「整個晚上不敢睡覺，一直握著防狼噴霧器。」

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網上分享福利圖

現年32歲的薔薔本名林嘉凌，是台灣女藝人、YouTuber、DJ。她在2007年初次亮相於台灣綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，之後成台灣綜藝節目《我愛黑澀會》常駐班底之一」。

她在2017年起經營自己的YouTube頻道，上傳的影片內容涉及旅行網誌、化妝扮靚及兩性平權等。同時，在其個人社交平台亦有不少旅遊靚相，當中亦不乏福利圖。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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