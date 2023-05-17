【英國實驗】4天工作周讓男人更有責任心　爸爸湊仔時間激增27%

▲ 英國一項實驗計劃的結果顯示，在4天工作周下，男人的育兒時間激增27%。

好多打工仔都渴望4天工作周，但僱主就擔心工作量太少，最近英國一個實驗測試員工在工資不變、承諾100%完成原本的工作下進行4天工作，結果顯示男性的工作效率會提高，照顧孩子的時間更大增27%，結果令主辦方感到驚喜，「這是巨大的成功」！

據美國CNN報道，英國有61家公司在去年6月展開為期半年的大規模實驗，讓員工在工資不變的情況下，每周少上一天班，但員工必須承諾100%完成原本的工作。這項計劃最初約有2,900名員工參與試驗，最後有1,238名員工完成最後調查。

結果發現，男性參與者在每周休息3天的情況下，照顧孩子的時間大幅增加27%，而女性參與者則表示，自己育兒的費用增加了13%。結果令主辦這項計劃的非營利組織「全球4天工作周」（4DWG）非常驚喜，4DWG的創始人Charlotte Lockhart表示，她很高興這項計劃可以讓各個家庭照顧孩子的責任開始變得平衡，揚言「這是一個巨大的成功！」

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沒有公司傾向恢復5天工作制

4DWG執行長Dale Whelehan也指出，雖然男女都在4天工作計劃中受益，但整體來說，女性的體驗更好。而4天工作也有助改善職業倦怠、生活和工作的滿意度，對員工的心理健康也有利。

有不少參與這項計劃的員工告訴CNN，他們開始每周休息3天後，有更多時間去培養喜好和為自己「叉電」。4DWG其後對參與試驗的27家公司進行調查，發現沒有一家公司傾向或計劃恢復過去的5天工作制。

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責任編輯︰王明芳