城大推出「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」 促進跨區域創科生態發展

香港城市大學（城大）於5月8日在吉隆坡啟動「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」（HK Tech 300東南亞大賽），將該校撥款六億港元推行的HK Tech 300大型創新創業計劃進一步擴展至東南亞。城大與區內數間領先的大學合作，旨在通過今次大賽協助東南亞的初創企業，借助香港的獨特優勢和資源，將業務拓展至香港、內地以至整個地區，同時促進城大科研成果在當地的技術轉移，以及獲HK Tech 300培育的初創企業在東南亞的商品化發展，建構跨地域的創新創業生態系統。

▲ 城大於吉隆坡舉行「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」啟動儀式，有近百名嘉賓和傳媒出席。

時任城大校長、現為該校榮休校長及大學傑出教授郭位教授於啟動禮上說：「我們非常高興將HK Tech 300計劃擴展至東南亞，期望為當地有志創業的人士提供獨有的機會，讓更多人了解他們的項目，並獲得創業資金，同時將城大的優秀科研成果轉化為實際應用，為東南亞區內的創新創業生態圈，注入新動力。我們很高興能見證HK Tech 300計劃對東南亞帶來的積極影響，並致力將當地的創新意念付諸實踐。」

▲ 城大副校長（研究及科技）暨HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦教授（右五）與馬來西亞高教部長高教顧問Professor Dato＇ Dr Morshidi Sirat（左五），聯同一眾嘉賓、合作夥伴為「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」主持啟動儀式。

為東南亞初創提供資金及支援

HK Tech 300東南亞大賽透過與區內大學及初創培育機構合作，包括馬來亞大學（UM）、馬來西亞博特拉大學（UPM）、文萊大學（UBD）、泰國朱拉隆功大學、馬來西亞數碼經濟機構（MDEC）、雪蘭莪州資訊科技及數碼經濟機構（SIDEC）和多個商會團體，以匯聚區內最具潛力的初創企業。

於HK Tech 300東南亞大賽勝出的前十名初創，將各可獲高達100萬港元的天使基金投資，協助他們的創業項目推進發展。計劃亦會為初創提供香港、內地的商業配對服務、專業指導、共享工作空間，以及更多共同投資機遇。

▲ 馬來西亞高教部長高教顧問Professor Dato＇Dr Morshidi Sirat在吉隆坡舉行的啟動儀式上，代表馬來西亞高教部長拿督斯里卡立諾丁出席及致辭。

馬來西亞高教部長拿督斯里卡立諾丁由高教部長高教顧問Professor Dato’ Dr Morshidi Sirat代表出席啟動儀式，並代為致辭說：「蓬勃發展的中小型企業和初創企業生態系統能持續推動數碼發展。馬來西亞政府對城大在馬來西亞推出 HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽表示歡迎，這亦反映了馬來西亞在促進數碼經濟和培養善於市場營銷的優秀人才方面取得了成功。我相信，參與者可通過這次大賽獲得寶貴的經驗和指導，將有助於他們為不斷擴展的數碼生態系統作出更多貢獻。」

至今培育超過560支初創團隊

自2021年3月啟動以來，HK Tech 300為三年內培育300間初創企業的目標，已經取得不少重要成果。城大於2021年為計劃撥出五億港元，旨在將大學的科研成果和知識產權轉化為實際應用，並為年輕人才和創業家提供多元化的教育和自我增值機會；大學更於今年額外投入一億港元，進一步支持計劃發展。

▲ 部分HK Tech 300的香港初創企業亦遠赴吉隆坡參與啟動儀式，與一眾嘉賓交流，開拓商機，當中創冷科技有限公司（i2Cool）創辦人兼城大博士畢業生朱毅豪博士、超竹有限公司（Super Bamboo）行政總裁兼城大校友王家鴻亦有上台介紹他們的科創產品。

▲ 部分HK Tech 300的香港初創企業亦遠赴吉隆坡參與啟動儀式，與一眾嘉賓交流，開拓商機，當中創冷科技有限公司（i2Cool）創辦人兼城大博士畢業生朱毅豪博士、超竹有限公司（Super Bamboo）行政總裁兼城大校友王家鴻亦有上台介紹他們的科創產品。

HK Tech 300至今培育超過560支初創團隊、每隊獲批達十萬港元的種子基金，並有超過110間初創企業獲批最高達100萬港元的天使基金投資。

憑藉HK Tech 300的成功和正面迴響，城大今年決定將計劃推廣至東南亞，並以馬來西亞為HK Tech 300東南亞大賽的啟動地點，將HK Tech 300打造成亞洲最大型的大學創新創業計劃。HK Tech 300東南亞大賽旨在推動東南亞區的科研技術轉移和商品化，並協助東南亞的初創企業善用香港的獨特優勢和資源，將業務拓展至香港、內地以至全亞洲。

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(特約)