【疏忽照顧】獨留7歲女酒店泳池玩水遇溺亡　兩孩媽飲酒1小時謊稱只離開5分鐘

▲ 7歲女童被獨留泳池遇溺亡。（iStock圖片）

小朋友在泳池嬉水，家長一定要小心看管，以便發生憾事。然而，美國有41歲媽媽去年帶兩孩入住酒店後，讓7歲女兒獨自去酒店泳池玩水，並將5個月大B仔丟在房間，自己跑去喝酒，最終大女不幸遇溺，並於本月1日離世，媽媽近日因過失殺人被捕。

據《紐約郵報》報道，事發於2022年1月13日，41歲的Erica Baez和男友帶著兩名分別7歲和5個月大的孩子入住紐約長島梅爾維爾的萬豪酒店，當日男友一早便出門上班，而她在下午3時半左右要求職員開放室內泳池，讓女兒玩水。

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職員告知這時間沒有救生員當值，再三強調家長必須在旁看著孩子，沒想到職員一離開，Erica就將7歲大女獨留在泳池內，並將另一名5個月大BB留在房間，自己跑去酒店酒吧飲酒。

Erica悠閒地享受美食和喝酒，半小時後回去查看女兒，未幾再把她獨留泳池，回到酒店房間查看細仔後，就返到酒吧喝第二杯酒，30分鐘後返回泳池發現女孩浮在水中。檢察官表示，當時Erica並未第一時間救人，反而花時間脫掉鞋子和襪子，把手機放在一邊，才跳入水把女兒救出。

當救護員到場，Erica更謊稱自己只離開女兒5分鐘。Erica被搶救後雖撿回一命，因缺氧造成腦損傷，至本月1日因敗血症死亡。警方在5月15日以過失殺人罪及兩項危害兒童福利罪拘捕Erica，惟翌日開庭時她堅決不認罪，案件將於5月24日再開庭。

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責任編輯：王明芳