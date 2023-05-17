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【虐待幼童】涉換尿片大力擲落地故事書打臉　保良局前幼兒工作員認虐兒囚6周

社會 17:56 2023/05/17

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涉換尿片大力擲落地故事書打臉，保良局前幼兒工作員認虐兒囚6周。（資料圖片&middot;）

28歲前銅鑼灣保良局嬰兒組女職員，涉襲擊兩名23個月大的男童，在換尿片時將幼童大力擲到地上，又在向講故事時當眾用故事書3度拍打幼童的頭。該女職員今（17日）於東區裁判法院承認2項對所看管兒童或少年人襲擊罪，被判監6星期。

被告丁靄雯（28歲）今承認2項虐兒罪，即於2022年9月5日及9月10日，在銅鑼灣禮頓道莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而對中國籍男童D和非洲裔男童E負有管養、 看管或照顧責任的人，故意襲擊兩男童。

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案情指，男童D坐在玩樂區時站立時，突然遭被告捏面，換尿片時將D大力提起，再擲落地墊。5日後，被告向一群幼童講故事時，突然用故事書拍打男童E的頭3下。

被告於同年9月被捕，警誡下保持緘默。醫療報告顯示，D的背上有3處半厘米的疤痕，右臉有1處半厘米的抓痕。

裁判官林子勤聽畢求情，隨即判處監禁6星期。

另一被告周德元（33歲）則暫毋須答辯，裁判官將案件押後至6月14日再訊。周被控5項對所看管兒童或少年人襲擊罪。控罪指，周於2022年9月1日至14日，在銅鑼灣禮頓道莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而對25個月大的男童A、26個月大的女童B、19個月大的女童C、 23個月大的男童D，負有管養看管或照顧責任的人，故意襲擊他們，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。 

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記者：陳曉欣

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銅鑼灣 保良局 罪案 虐兒

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