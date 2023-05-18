【OL至愛】CHANEL 22手袋入門價４萬起　BLACKPINK Jennie代言少女味湧現

▲ BLACKPINK的Jeannie身為CHANEL大使，當然成為是次CHANEL 22 bag的廣告主人翁。（圖片品牌提供）

相信不少女士們一聽到CHANEL這名字會立即眼前一亮，皆因隨手拈來品牌的手袋每一個都是經典中的經典，例如Flap Bag、2.55、甚至BOY CHANEL bag手袋，全都變成未必可以在店中購得的對象，而早前時裝展公布的全新「袋」表作CHANEL 22手袋，終於日前正式上架，未知又會否可以承接以上3個「風頭躉」的地位？

說到這個全新手袋，原來一直以來傳統上CHANEL產品命名都會與數字有關，22 Bag名字的起源除了源於2022年面世外，亦與品牌的香水N°22有著接軌承先啟後的意思。

創作總監Virginie Viard在埋首創作時以實用性為主，將寬闊的袋身內加入拉鏈小袋，應用上磁石開合和以彈簧鉤固定可拆式口袋，加上招牌細節如double chain金屬鏈帶和在真皮上縫上菱格紋，一看就知是系出名門。

▲ 金屬色小牛皮金鏈CHANEL 22手袋。（$49,700/圖片品牌提供）

而這一次正式上架，除了時裝展可見的小牛皮大號手袋外，亦有迷你版和背囊推出，質料方面更衍生到denim版本，對於用慣了CHANEL Flap Bag的女士們，這個CHANEL 22手袋可說是你的不二之選。

產品查詢：3622 5288

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

記者：何偉雄