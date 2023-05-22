【正能量】退休工程師義教中國舞近40年　難忘開解喪偶長者從舞蹈覓得快樂

▲ 退休工程師鄒文煇義教中國舞近40年，他表示，有次課後聽到一位獨居婆婆說自喪偶後從跳舞後尋回了快樂，他聽到後感動，決心堅持日後會為眾生而舞。

工程師擁有邏輯思考，舞蹈導師則講求藝術及美感，兩種工作似乎是風馬牛不相及，但原來是可以融合。

電力公司工程師鄒文輝退休後成為一位中國舞導師，更以義務形式教授學童及長者跳舞。義務教學接近四十年，鄒文輝自言能將喜好變成服務，從中可獲得滿足感，並可把中國舞發揚光大，一舉多得。

說話溫文，帶點藝術家氣息的鄒文輝，退休前是電力公司工程師。「我讀中學時，目標是考入中文大學讀電子，媽媽對我很大期望，因沙田中大的氣溫較市區低，所以買了一件毛衣給我。但因公開試成績不達標，便入讀工業學院。」

畢業後，他到電力公司做訓練技術員，工作主要到工廈、寫字樓及住宅檢查室內電器裝置是否安全。兩年後被調職做電子通訊，負責公司保安裝置，同時亦要出外工作，並要24小時候命。

▲ 鄒文輝以自己喜好轉化成服務，做義務舞蹈老師。(湯致遠攝)

雷電交加夜上山工作

縱使是工作忙碌，但卻有很大成功感。「有時要做一些大規模的Project，好似90年代興建的兩條電纜隧道，如南風至柏架，完成後很有滿足感。」

難忘事也有不少，如某夜要夜探鰂魚涌柏架山，更發生「驚嚇」事件。「有晚行雷閃電，柏架山的發射站響起警報，我要立即上山檢查。當時大約凌晨兩時至三時，我跟一個同事乘車上山，山路斜及窄、彎路多，當時橫風橫雨下視野模糊，同事說車外企滿很多人懷疑撞鬼，於是我拉開窗看過究竟，原來是凌晨行山的公公婆婆，只是虛驚一場。」

他在工作期間不停進修，並考獲工程管理碩士，後來更晉升成為部門主管及工程師。雖然工作忙碌，但他在公餘時間會跳舞，更自言是人生最大的嗜好，並可以減低工作壓力。他與舞蹈結緣，便要由18歲開始講起。當年中六暑假，他柴娃娃跟同學一起學中國舞，怎知一舞傾情，後來他加入遠東劇藝團學習跳舞。

▲ 鄒文輝年輕時曾到內地參加中國舞班，獲益良多。(被訪者提供)

當時他參加不同比賽，更贏得不少獎項。「我跟一位男舞蹈員合作跳雙人刀舞，由於要自行編舞，便買很多舞蹈書研究不同動作，劇團的師姐更義務替我製造舞衣。」憑著二人高水準演出，最終贏獲乙級獎項。

後來他加入精英舞蹈團，經常跟一群業餘舞蹈員出國交流及表演，首次演出便到菲律賓，並笑說5日的行程令他變成「人乾」。「菲律賓天氣好熱，每次表演要穿5條褲，跳完一隻舞除一條，減少換衫時間，我熱得全身是汗，回港瘦了一大截。」

首次出國表演的經驗，令他眼界大開，隨後更到內地舞蹈團進修。「當時到廣東民族歌舞團（現為南方歌舞團）學舞，每天早上7時上課，我清晨5時已開始做熱身及練功，一直跳到深夜12時，每日練3種舞蹈，包括古典舞、民族舞及獨舞。臨走前，歌舞團負責人讚賞我對藝術的熱誠，並希望回港後把中國舞發揚光大。」

鄒文輝堅持一邊工作一邊跳舞，轉眼跳了20年，他當時自資舉辦一個20周年的紀念活動，原本只在大會堂租場作專場表演，但後來卻改變初衷。「我覺得獨樂樂不如眾樂樂，亦希望做一些有意義的活動，我便寄信到不同學校，以義務方式到學校推廣舞蹈及人生，借助舞蹈向學生探討人生，最後共有24間學校參加。每次去小學，當我做燕子跳及射鷹跳等舞姿，小朋友會好興奮拍爛手掌。」20周年活動完結，由於活動很受歡迎，於是他跟一些舞蹈朋友一起成立業餘中國舞蹈推廣中心，繼續提供外展的義務工作。

▲ 他訓練了不少舞蹈導師，有的更是大學生。(被訪者提供)

提早退休投入義教工作

公私兩忙的他，一直維持工作及義工雙綫發展，不過幾年間面對幾位同事及好友相繼因癌病離世，頓感人生無常，故希望在有生之年追求理想。「我很想宣揚中國舞，跳舞需要精力及體力，趁我還有能力時希望可以做得更多。」於是在2010年提早退休，當時他只有50歲。

由於全職做義務工作，故不只做學校服務，還開始走入社區服務長者。「我會為長者編排不同舞蹈，我曾為患有認知障礙症的長者編了一隻椅子舞，我會帶坐輪椅的傷健義工做助教。」

他曾到過不同的長者中心及機構，帶給他很多難忘回憶。「有次我帶兩位傷健導師教椅子舞，課堂結束後，有位已學了椅子舞兩年的90歲老婆婆，把一枝跌打酒送給其中一位傷健導師，並說︰『你搽完後，對腳就會好返可以行得。』婆婆的舉動令我及導師很窩心。一星期後，我教完舞後婆婆為我整理衣服，很溫柔地說︰『小心冷親肚腩。』約兩星期後她突然離世，我很傷心。」

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另有一位長者學員患上漸凍人症，身體轉差要坐輪椅，仍堅持學習。「她會吩咐工人帶她到中心，在旁邊看着我及長者上課。後來疫情爆發，我轉做網上教學，她女兒跟我說每次的直播成為媽媽的精神支柱，故此我亦勤做網上教學，希望幫助她及其他因疫情不方便上街的長者。」

獲第二屆香港傑出義工獎

鄒文輝的學員來自不同階層，還包括在職人士及婦女，他亦曾到醫院為情緒病康復者開班。「他們跳得很投入，我經常讚賞，希望增強他們的自信。」

鄒文輝用心教學，跟學生建立深厚感情，其中一位學生更送他一份禮物。「他很開心說要送我一張Gucci一千元購物券，原來是一張廣告紙，我仍然很開心，證明學員肯定我的付出。」

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鄒文輝義教舞蹈接近40年，於2007年獲第二屆香港傑出義工獎，究竟甚麼驅使他堅持繼續下去？「我想這是父母的身教，小時候他們經常幫助人，尤其是我媽媽，她影響我的一生。而且我可利用藝術的喜好變成服務，自己很有滿足感，尤其看到長者跳舞時興奮的樣子，絕對感受到他們的喜悅。記得有次我教完舞，有位獨居長者跟我說，自從丈夫離世後從未有一天開心過，但跳舞後尋回了快樂，我聽到她的話很感動，決心堅持日後會為眾生而舞。」

記者：招美寶