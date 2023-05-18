【眼部手術】養和眼科新一代微笑矯視手術時間僅10秒　矯正散光效果更加

▲ 養和醫院視力矯正主任及眼科專科醫生張叔銘。（林宇翔攝）

微笑矯視（SMILE）在香港逐漸成為激光矯視的主流，養和眼科於2021年引入SMILE Pro矯視技術，成為亞洲首家採用該技術的眼科中心，至今已為逾500名患者進行矯視。其中139名患者（合共303隻眼）的臨床結果顯示，逾九成眼睛達到100分（20/20）或更佳裸眼視力；而新一代技術對於治療中至深度散光患者的效果更好。

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養和醫院視力矯正主任及眼科專科醫生張叔銘稱，微笑矯視是採用飛秒激光技術從角膜中層切出透鏡狀的角膜組織，通過微細切口（約4mm）把角膜組織分離、取出，從而改變眼角膜的弧度，以矯正視力。與第二代相比，SMILE Pro的「激光速度」和「激光定位」有顯著提升。他解釋，第二代SMILE的使用激光手術時間要25秒（單眼）左右，而SMILE Pro可縮短至10秒。張續稱，有手術焦慮、眼球比較敏感的人士易在手術期間不自覺移動眼球，影響矯視效果甚至損失視力，此類患者較為適用SMILE Pro。

此外，上一代SMILE技術需要醫生手動對準瞳孔中心及散光軸，較難控制散光治療效果。新一代SMILE Pro加入「視軸輔助導航」及「散光軸導航」功能，助醫生更快更精準地定位激光位置，令矯正散光的效果和精準度有顯著提升。通過分析46隻患有中至深度散光（≥ 200）的眼睛，結果顯示91%眼睛能達至100分或更佳的裸眼視力，比起上一代SMILE高出3%，而91%眼睛的術後散光度數在75度以內，比上一代高出5%。而在接受SMILE Pro手術三個月後，在曾患有近視及散光的眼中，有96%的眼睛達到100分（20/20）或更佳裸眼視力。張補充，通常在接受SMILE Pro手術後，患者有機會短時間內視力受到輕微影響，不過通常一日內即可恢復。

目前SMILE Pro的收費與二代無異，無指定醫生的情況下，一隻眼手術費用為12979元（包括術前驗眼及術後電腦掃描）；而自選醫生的手術費用則為一隻眼10930元（包括術前驗眼及術後電腦掃描），不包括醫生手術費。

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記者：解青羽