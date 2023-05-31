【正能量】成全摯友遺願創立點滴是生命　以水行善25年助500萬人

▲ Jackie與方力申及歐鎧淳於2016年前往尼泊爾進行慈善探訪。（圖片來源：點滴是生命）

做慈善的人都有一份無私奉獻的精神，為素未謀面的弱勢社群出心出力，不是容易實踐得到。難得「點滴是生命」創辦人兼會長李彩芬（Jackie），堅持了足足25年，改變了超過500萬人的生活。

由商界女強人變成慈善機構的會長，更是兩位子女的母親，李彩芬（Jackie）將生命活得更加豐盛精采。點滴是生命成立於1998年，於不同的地區推行可持續發展的水項目，至今已完成逾7萬個項目。

因亡友轉行做慈善

Jackie從來沒有想過投身慈善，提到25年前成立的經過，原來是緣自故人的一句話，Jackie說起仍然感觸得眼泛淚光。「好友27歲被診斷出有第四期腦癌，就在她離世的一晚，她說如果生命有take two，最希望是在餘下時間做一些有意義的工作。我大受感動，並應承她，我有能力的話一定會幫她實現。」

當時Jackie剛成立慈善機構，思考可以做些甚麼，有同行提議做水，並帶她到甘肅視察。她見到有小朋友的母親因為擔水而身亡，原來缺水會帶來家庭破裂、貧窮、經濟、健康等連串問題，發現水是很值得做的項目，點滴是生命的雛型就此誕生。

▲ 點滴是生命創辦人、會長李彩芬（Jackie），25年來一直為缺水的國度帶來乾淨食水，改善了無數人的生命。（張頌婷攝）

由零開始認識水源

25年間遇到的困難及挑戰，都被好友的遺言打破。「我由零開始去認識，了解缺水而衍生的各種問題，到現在知道水的重要性，當中有很多學問，一邊做一邊碰壁。丈夫其實很反對我做慈善機構，他認為捐錢很簡單，但要落手落腳去做就很困難，加上人生路不熟，要遠赴其他地方他不放心。但我不想假手於人，最後我還是堅持去做。」

做慈善跟生意不同，有面對公眾的壓力，最初Jackie第一次遇上無理的批評，讓她備受委屈。「記得有一次我們在甘肅做了200多個水窖，有本地報章抨擊我們，說我們挖掘會威脅到村民的人身安全。連村民都認為說法膚淺，因為該報章根本沒經歷過缺水的狀況，又沒有實地考察過。我們在現場逐一了解，例如紅毛泥厚度及深度，增加了我們的信心。」

在營運點滴是生命期間，Jackie一直保持真誠及堅守承諾的精神，做慈善機構要求嚴格，每做一件事、花每一分毫都要更謹慎。她曾帶一個有分量的藝人去檢視項目，看看她有沒有騙人、做的事有沒有達標，不能有半點差池。

▲ 點滴是生命主力做水及兒童項目慈善工作，幫助有需要國家。（圖片來源：點滴是生命）

面對困難不言棄

之後點滴是生命擴展至中國以外其他地區，包括尼泊爾、柬埔寨及緬甸等，所面對的問題及做法都不一樣，例如環境、氣候、地下水資源及生活習慣都有差異。每次都像重新開始、新的學習，Jackie不當是難關，反而樂在其中。「當初見到很多超乎想像的悲慘事，後來知道自己如何可以幫助他們，抱持一份希望，完全沒有放棄的念頭。」

Jackie在點滴是生命經歷了不少苦與樂，她記得在512地震後去賑災，有人受傷而截了肢，家人亦全部離世了。當時下着大雨，從一間學校隨雨水沖下來的都是血，畫面很震撼，令她覺得生命無常，並致力要做得更好。

最令她感到鼓舞和安慰，是家人對她的支持及肯定。「在地震發生那幾天，剛巧是我兒子生日。當日他從美國打電話給我，但我因為準備上機匆匆掛綫。他不知道發生甚麼事，一直耿耿於懷，後來知道後覺得媽媽是偉大的英雄。我聽到覺得很開心，子女的認同是很大的動力。」

▲ 子女直到今天仍會身體力行繼續參與點滴是生命的義工及活動，更會將經驗分享給其他人。（圖片來源：點滴是生命）

善心傳承子女

作為母親，Jackie亦藉着身教從小培育子女，將那份善良傳承給他們。他們自從9歲及12歲開始，已經跟她去到世界各地進行探訪考察。「他們以為媽媽帶他們去旅行，第一次去鄭州賑災，完全沒有概念，只知道要派發物資。我要他們跟着本地人做，以第一身去參與，他們見到受助的災民面帶笑容，自己也感到快樂，以後也會再來。」

這說法不是隨口而出，直到今天子女仍然是義工，全數參與點滴是生命的活動。女兒在18歲生日那年，更獨自去內地驗收水窖一個月，當時手提電話未算普及，在山區亦收不到。「我不會問子女在當地過得如何，反而問本地人他們做得如何，我認為要一視同仁，不可以因為是己出而有優待，我甚至反思是否對他們過分嚴厲！」

有朋友問可否帶同子女一起去考察，Jackie有兩個條件：「如果只帶一次就不好了，因為不足以令小朋友有深感受。第二是如果要求食宿有特別待遇，就體會不到甚麼。我希望家長跟子女一起做一起學，這是我做了這麼多年來很自豪的事，能培養出小朋友更大的同理心。」

當初Jackie平衡不到家庭及工作，因為經常要出差，女兒的家長日都只出席過兩次，又試過幫兒子報錯學校。後來她明白到，想家人了解自己的工作，最好就是帶着他們親身經歷。直到子女長大成人，到今天他們都會盡量抽時間參與活動，成為了家人之間經常分享的趣事。

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發展本地及其他國家

疫情期間，點滴是生命的項目沒有停步，由於不能親身出國進行驗收，變成要跟當地合作的機構溝通，也是一個新挑戰。「我們的要求很高，最初也有點不放心，幸好他們也達到我們的標準。」

疫情下常要洗手，讓他們意識到衞生的重要性，亦跟食水息息相關。於是點滴是生命開始着手推廣教育，並在柬埔寨建設乾淨的洗手間，以及教導小朋友保持個人衞生。另一方面，亦着重本地的慈善工作，例如派福袋和物資，以及為長者洗屋等。

Jackie希望點滴是生命未來可發展到其他地方，幫助到更多有需要的人，透過25年的知識及經驗累積，她有信心可以做得到。「全球還有20億人缺乏乾淨食水、36億人要解決衞生問題，之前我曾到非洲考察，這地方有迫切需要，但仍有很多障礙。希望可以先在東南亞站穩住腳，再去擴展至其他國家，是我最大的心願。」

記者：張頌婷