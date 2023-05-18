【超市大搜查】高纖預防腸道疾病增飽腹感　營養師拆解8款方麥包膳食纖維

▲ 營養師查看市面8款方麥包的膳食纖維含量，當中1款未有標明。

食麵包想食得較健康有營養，很多人會選擇麥包。市面有不少方麥包，營養師拆解當中8款方麥包的營養標籤，其中3款屬於高纖，有助腸道健康、預防便秘等。大人及小朋友用麥包整三文治當早餐是不錯之選！

市面上有各種不同的麥包，當中有款式加入了材料，如奇亞籽、多穀物等，增加口感之時，亦提升營養。greenutss營養師在市面上搜羅不同品牌的方麥包分析。

8款方麥包營養

在8款方麥包的膳食纖維含量，3款屬於高纖，即每100克計是多於6克膳食纖維，另當中1款方麥包未有標明膳食纖維。以下8款方麥包以纖維高至低去排名，同時列出其他營養成分。

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以上資料只供參考，一切以產品包裝為準

高纖預防腸道疾病增飽腹感

高纖食物對大小朋友都有好處，針對小朋友方面，greenutss營養師提到便秘是小朋友一個很常見的問題，所以家長可以從飲食中加入高纖食物，可以增加腸道內的體積，促進腸道蠕動，從而幫助排便，減少便秘的發生，預防腸道疾病。另外，高纖食物可以增加食物的體積和重量，增加飽腹感，有助控制飲食量，減少過食和肥胖的風險。

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白方包VS麥包

不少人都知道麥包比白麵包好，greenutss營養師解釋相較於白麵包，麥包含有更多的纖維、蛋白質、維生素和礦物質，因此麥包比白麵包更有營養價值，對健康更有益。麥包含有大量的可溶性和不可溶性纖維，可促進腸道健康，控制血糖和膽固醇水平，減少心血管疾病和糖尿病的風險。而且麥包的GI值（升糖指數，Glycemic index）亦相比白麵包低，使血糖升高的速度更緩慢，有益於血糖控制。另外，麥包的蛋白質含量較高，有助於維持肌肉質量和促進生長發育。而且麥包含有較豐富的維生素和礦物質，包括維生素B、鐵、鎂和鋅等，對健康非常重要。

4貼士助攝取足夠纖維

greenutss營養師指出，成人每天的膳食纖維建議攝取量最少為25克，而小孩每天的膳食纖維建議攝取量為年齡+5克，例如3歲孩童就是3+5=8克，故建議小朋友每天攝取足夠的纖維，並選擇多樣化的食物，以確保其營養均衡和健康成長。家長可參考以下4貼士，助小朋友攝取足夠的纖維︰

1. 多吃蔬菜和水果：小朋友每天攝取至少5份蔬菜和水果，如黑棗、番石榴、香菇、秋葵等。

2. 選擇全穀類食物：比精製碳水化合物含有較豐富的纖維，如全麥麵包、糙米、燕麥等。

3. 食用豆類：豆類也是富含纖維的食物，如黑豆、毛豆、豆腐等。

4. 食用堅果和種子：堅果和種子也是富含纖維的食物，建議小朋友適量食用堅果和種子，如核桃、杏仁、南瓜子等。

内容獲「greenutss」授權轉載，資料由greenutss營養師團隊提供。

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責任編輯︰顏紫燕