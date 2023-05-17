  • 29°C
香港時間 : 2023517日 (週三) 20:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆天奇案2】與馬明演對手戲逐漸入屋　林熹瞳身兼多職憑自家電影奪27獎

娛樂 19:09 2023/05/17

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

林熹瞳身兼多職。

TVB劇《逆天奇案2》昨天（5月16日）於電視城舉行拜神儀式，一眾演員陳嘉輝、梁小冰、陳展鵬、林夏薇、方力申、黃智賢、蔣祖曼、林熹瞳等齊齊出席，場面熱鬧。

身兼多職的林熹瞳既是幕前也是幕後，她跟TOPick分享不同從事崗位的感受。

【逆天奇案2】26年後重返TVB梁小冰有意演《開心速遞》　陳嘉輝超寵妻分享相處之道

    點擊圖片放大
    +6
    +5

新劇孤軍作戰

《逆天奇案2》開鏡！參演過第一輯的林熹瞳表示：「承接之前的《逆天奇案》，我和黃嘉樂演一對情侶，但由於他已離開公司，因而我要孤軍作戰。」

她續說：「我和Joman本身是認識的，之前她幫我打甩了Case，我便介紹親戚找她去解決她的Case。」

【逆天奇案2】台前幕後大晒冷　張雷+尹光+梁小冰現身TVB成焦點

（陳慧安 攝）

逐漸入屋

《法言人》剛剛播畢，有份演出的林熹瞳被觀眾認出，「我很Surprise，我的戲份不是太多，有人居然留意到我是很開心的。我覺得初出場時的我很惡，爸媽指我罵人很惡。早前逛街時被人指着我說『你係家姐！馬國明得罪你㗎嘛』竟然有人希望我和馬國明會發生愛情線，當然沒那麼好，怎會這樣便宜我。」

最新影片推介：劉江專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】劉江豁達面對生死願當大體老師　跑步養生讓人生馬拉松走得更遠

是台前也是幕後

畢業於演藝學院戲劇系的林熹瞳除了是一名演員外，亦是一名編劇和監製，「做編劇是一個很痛苦的過程，因為最近試過起床後連自己是否刷了牙也不記得，可能星期一至日會分不到，基本上沒有離開過自己的家。」

她又謂：「做監製的話，人事很重要，需要安撫很多不同人崗位上的衝突，需要計算Budget去遷就製作組，需要大家協調和體諒。」

（《我們停戰吧！》海報）

憑自家電影奪獎

林熹瞳於2015年曾拍攝一部自家製作《我們停戰吧！》，該片獲得了很多獎項，令她欣喜萬分。

她說：「我覺得那次很幸運，之前的電視台開不到，有人提議我自己寫劇本。結果成功申請了，黃玉郎先生投資了，林文龍看畢後也很喜歡劇本，並一起玩。」

她續道：「報名時只是抱着全部都報的心態，覺得應該都不會中，最終能獲得很多獎，所以都很開心。」

《我們停戰吧！》在海外多個影展獲得27項大獎，林熹瞳於「印度諾伊達國際電影節」、「聖地牙哥國際電影節」、「美國環球優秀電影比賽」中奪得最佳女主角，她亦於「美國環球優秀電影比賽」中奪得最佳編劇。

電影於「印度諾伊達國際電影節」、「聖地牙哥國際電影節」、「美國環球優秀電影比賽」和「北荷李活國際電影中獲得最佳電影殊榮。

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【法言人】黃嘉樂與太太領養貓咪享天倫之樂　三口之家伴彼此度重要時刻【有片】
23:00 2023/04/20
【法言人】黃嘉樂與太太領養貓咪享天倫之樂　三口之家伴彼此度重要時刻【有片】
【法言人】趙璧渝無悔犧牲7年情追夢　Osanna拒與圈中人拍拖：誘惑太大
17:44 2023/05/10
【法言人】趙璧渝無悔犧牲7年情追夢　Osanna拒與圈中人拍拖：誘惑太大
【逆天奇案2】26年後重返TVB梁小冰有意演《開心速遞》　陳嘉輝超寵妻分享相處之道
19:33 2023/05/16
【逆天奇案2】26年後重返TVB梁小冰有意演《開心速遞》　陳嘉輝超寵妻分享相處之道

你可能感興趣

【法言人】黃嘉樂與太太領養貓咪享天倫之樂　三口之家伴彼此度重要時刻【有片】
23:00 2023/04/20
【法言人】黃嘉樂與太太領養貓咪享天倫之樂　三口之家伴彼此度重要時刻【有片】
【法言人】趙璧渝無悔犧牲7年情追夢　Osanna拒與圈中人拍拖：誘惑太大
17:44 2023/05/10
【法言人】趙璧渝無悔犧牲7年情追夢　Osanna拒與圈中人拍拖：誘惑太大
【逆天奇案2】26年後重返TVB梁小冰有意演《開心速遞》　陳嘉輝超寵妻分享相處之道
19:33 2023/05/16
【逆天奇案2】26年後重返TVB梁小冰有意演《開心速遞》　陳嘉輝超寵妻分享相處之道
逆天奇案 電視劇 TVB 演員 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
10:46 2023/05/15
【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
【東張西望】離婚夫婦被迫「同居」三年 　男戶主屈在70呎房間失自由：很怕這個女人【有片】
今日 11:59
【東張西望】離婚夫婦被迫「同居」三年 　男戶主屈在70呎房間失自由：很怕這個女人【有片】
【家居衛生】廚房湧現逾百隻不明小蟲　專家教1招低成本輕鬆KO
12:40 2023/05/16
【家居衛生】廚房湧現逾百隻不明小蟲　專家教1招低成本輕鬆KO