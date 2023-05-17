【逆天奇案2】與馬明演對手戲逐漸入屋　林熹瞳身兼多職憑自家電影奪27獎

▲ 林熹瞳身兼多職。

TVB劇《逆天奇案2》昨天（5月16日）於電視城舉行拜神儀式，一眾演員陳嘉輝、梁小冰、陳展鵬、林夏薇、方力申、黃智賢、蔣祖曼、林熹瞳等齊齊出席，場面熱鬧。

身兼多職的林熹瞳既是幕前也是幕後，她跟TOPick分享不同從事崗位的感受。

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新劇孤軍作戰

《逆天奇案2》開鏡！參演過第一輯的林熹瞳表示：「承接之前的《逆天奇案》，我和黃嘉樂演一對情侶，但由於他已離開公司，因而我要孤軍作戰。」

她續說：「我和Joman本身是認識的，之前她幫我打甩了Case，我便介紹親戚找她去解決她的Case。」

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▲ （陳慧安 攝）

逐漸入屋

《法言人》剛剛播畢，有份演出的林熹瞳被觀眾認出，「我很Surprise，我的戲份不是太多，有人居然留意到我是很開心的。我覺得初出場時的我很惡，爸媽指我罵人很惡。早前逛街時被人指着我說『你係家姐！馬國明得罪你㗎嘛』竟然有人希望我和馬國明會發生愛情線，當然沒那麼好，怎會這樣便宜我。」

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是台前也是幕後

畢業於演藝學院戲劇系的林熹瞳除了是一名演員外，亦是一名編劇和監製，「做編劇是一個很痛苦的過程，因為最近試過起床後連自己是否刷了牙也不記得，可能星期一至日會分不到，基本上沒有離開過自己的家。」

她又謂：「做監製的話，人事很重要，需要安撫很多不同人崗位上的衝突，需要計算Budget去遷就製作組，需要大家協調和體諒。」

▲ （《我們停戰吧！》海報）

憑自家電影奪獎

林熹瞳於2015年曾拍攝一部自家製作《我們停戰吧！》，該片獲得了很多獎項，令她欣喜萬分。

她說：「我覺得那次很幸運，之前的電視台開不到，有人提議我自己寫劇本。結果成功申請了，黃玉郎先生投資了，林文龍看畢後也很喜歡劇本，並一起玩。」

她續道：「報名時只是抱着全部都報的心態，覺得應該都不會中，最終能獲得很多獎，所以都很開心。」

《我們停戰吧！》在海外多個影展獲得27項大獎，林熹瞳於「印度諾伊達國際電影節」、「聖地牙哥國際電影節」、「美國環球優秀電影比賽」中奪得最佳女主角，她亦於「美國環球優秀電影比賽」中奪得最佳編劇。

電影於「印度諾伊達國際電影節」、「聖地牙哥國際電影節」、「美國環球優秀電影比賽」和「北荷李活國際電影中獲得最佳電影殊榮。

記者：梁樂欣

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