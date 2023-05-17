【詐騙家族】罕見家庭式詐騙集團租沙田豪宅名車出入　警拘15人1年呃逾2千萬

▲ 警方今日（17日）公布近日偵破1宗家庭式詐騙集團案情。（曾秋文攝）

警方偵破一個罕有以「家庭式」經營的詐騙集團，以月租7萬元租用沙田1個3,000呎複式豪宅，作為營運中心進行詐騙活動，昨（16日）起一連兩日拘捕15人，年齡介乎22至70歲。警方指，該詐騙集團各家庭成員及其伴侶分別扮演女性誘騙受害人、租用單位及管理帳目等，由去年初至上月，共有155人受騙，以男性為主，合共損失2,100萬元。

網絡安全及科技罪案調查科（科技罪案組）署理警司戴子斌今日公布，近日得知1個針對本港男士的詐騙集團，並非如過往詐騙集團於海外營運，而是在本地以家庭式經營，由主腦和兄長負責詐騙，其伴侶從旁協助，長輩則保管資金。

▼ 點擊圖片放大

網罪科經調查後，昨起一連兩日展開代號「雙極」行動，搗破詐騙集團位於沙田一複式豪宅的營運中心，以及在長沙灣和荔枝角的工廈及住宅，共拘捕15名本地人士，涉及10男5女，年齡介乎22至70歲，包括1名集團主腦、11名骨幹成員，以及3名電話儲值卡登記人，涉嫌「串謀詐騙」和「洗黑錢」。警方在該沙田豪宅，找到受害人資料和入數紀錄，檢取2部名貴房車、3部手提電腦、23部手機、2隻名貴手錶，以及現金約30萬元，總值150萬元，警方亦不排除會有更多人被捕。

警方指，騙徒透過社交平台找到目標後，涉嫌在網上「扮女人」誘騙男士，例如訛稱居於外地的香港女子，或外籍人士，與受害人建立戀人關係後，便偽造故事聲稱財困、染病或繼承遺產等不同藉口，要求受害人轉帳款項。由去年1月至今年4月，共有154男1女受害人，年齡介乎18至43歲，各人損失由1,500元至100萬元不等，合共涉及2,100萬元騙款。

其中1宗個案最高涉及100萬元騙款，集團成員指示受害人協助處理一些來歷不明的轉帳，謊稱協助處理轉帳可獲手續費，惟沐浴愛河的受害人不虞有詐，接受騙徒建議，惟有關轉帳實質為犯罪得益，令受害人協助清洗黑錢也懵然不知。

科技罪案組總督察鄭澤仁指，各骨幹成員均有情侶或親屬關係，各人關係緊密、有密契，分工明細，形容是一丘之貉。他透露，一名43歲男士報稱從事網上影片拍攝及剪輯，為懷疑集團主腦，聯同報稱任職機場地勤的兄長，負責集團運作，包括誘騙受害人及操控傀儡戶口等；兩兄弟母親負責管理犯罪得益；兩兄弟的女朋友則從旁協助，租用沙田據點。

詐騙集團成員生活奢華，自去年4月起租住沙田1個連泳池的複式豪宅單位，兼作為詐騙集團營運中心，並擁有多部名車，由私人司機駕駛出入，豪宅更裝設多部閉路電視監察運作，同時在長沙灣及荔枝角租用工廈單位，製作詐騙影片。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文、馮琪雅