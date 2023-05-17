【中年好聲音】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛

▲ 周吉佩因《中年好聲音》人氣大升。

隨著上周末《中年好聲音》演唱會落幕，這個製造不少話題的歌唱比賽節目，暫時告一段落，不過多位參賽者的演藝路卻是才剛開始，包括當日奪冠的周吉佩。

現年36歲的「吉吉」，雖已簽約TVB，但自言經歷過追夢起跌，並已有養家責任，坦言會對演藝發展更為謹慎，當下也不敢貿然辭去正職。

周吉佩曾分享自己走來不易的演藝生涯，自言經歷過三起三跌。他在21歲參加有線電視歌唱比賽獲得亞軍而入行，可是因未做好當藝人的心理準備，出了一隻碟後便和公司結束合作關係，是人生第一次夢醒。之後他在2015年跟朋友合組樂隊sp'ACE，可是夾了四年便解散，再度陷入低潮。

▲ 1 周吉佩現時仍有一份正職，坦言要考慮收入，不能隨便辭工。（攝：陳慧安）

而他自獲得《中年好聲音》總冠軍後，一直被外間指爆冷，因而影響自信甚至失眠，可說是第三個考驗，當下的他不再像少年時，會對自己更有自信。

「21歲可能會想得較遠，覺得幾多歲要做做到甚麼成績，但現在會較踏實，明白很多事情不能預測，首要先做好目前的工作；而且自己有了家室，有生活開支，要跟太太交代，不能像以前胡亂去追夢。」

不能抨擊家人

因此周吉佩獲獎的興奮只維持了幾日後，便把獎座收藏在家中，即使已跟電視台簽約，他繼續如常返正職的傳媒工作。「幸而任職的公司很好，希望鼓勵員工追夢，工作時間可作配合，自己不會一下子轉型，或者遲些會開班教唱歌，至少會有固定收入，長遠發展才再作考慮。」

他自覺獎項固然重要，更重要是在比賽過程中有多少得著。「以前唱歌或夾Band都是比較自我，沒想過如何感動別人，也沒有人會對你直接去評價；但在比賽中卻要坦蕩蕩面對自己的缺點，要學習聆點別人意見，有人說伍仲衡老師好harsh，我的看法是，他恨鐵不成鋼。」

別人給予有建設性的評語，若你不合聽便不認同，那就失了比賽的初心，而我自覺在今次比賽中，不論是歌藝、表演和態度上，都是有所得著的，在這過程突破了自己才是最大滿足感。



17歲開始參加歌唱比賽，周吉佩不諱言過去不喜歡用音樂作競爭，心態上也未適合幕前發展。

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「以前內心不夠強大，看到一個負評便好灰心，現在不介意，所有評價無論是好與壞，都可以令你走得遠，太太都叫我不用看留言，與其理會無理批評，不如專注和珍惜真正支持自己的歌迷，不過，你說我唱歌怎樣都可以，但是不能批評我家人，如果你過了這條底線，作為丈夫和爸爸的我，便一會作出捍衛。」

因亡父而結定早婚

周吉佩在比賽上，兩度以歌獻給亡父，包括《如果沒有你》及《留給這世上我最愛的人》，悼念對他影響深遠的摯親。他坦言父親早逝，是自己最大的遺憾。

吉吉感觸道：「父親給我最大的影響，是他總以樂觀心態面對挫折。很記得他離世前，常常笑著說人食幾多著幾多是整定，試問連死亡都不害怕，人生還有甚麼事更困難？自己在他身上學到這種態度。另外，他也教了我要學懂let go，不要執著，但當找到喜歡的事，就要花一生去追求，他正正是因為沒有時間，故更希望我能去追求理想。」

▲ （攝：陳慧安）

吉吉最遺憾是父親只看過兒子組樂隊，未能看到他以後的音樂路。「早前我去拜祭爸爸時，就特地感謝他令我能走到這個比賽舞台，希望自己的成績能讓他感到欣慰。」

才36歲的他已有一子一女，對男士已言屬早婚，周吉佩亦承認是父親所影響。「雖然我們相處時間不算長，但他對我的啟蒙真的很大，讓我知道如何為小朋友著想，也讓我很想早點能擁有自己家庭，彌補親情的缺憾，因此當日認識現任太太後，覺得她是適合，便已經決定要成家立室。」

因此除父親以外，他另一個最感恩的人便是太太。「她以前做過藝人後，後來轉行後對幕前已沒興趣，但現在為了我願意再在公眾前曝光，甚至為我打理歌迷會的行政工作，生活有了很大改變。」

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難忘子女出生片段

周吉佩28歲時做爸爸，對當日子女出世，現在記憶猶新。「女兒誕生的所有事都難忘，如在醫院幫手剪臍帶，為她拍片，最記得女兒出世第一晚，我離開醫院後，興奮得一個人去太子食串燒飲酒，因為知識自己以後將會忙湊女，再沒有Me Time，所以趁機去享受一個人的浪漫，現在回想這些事仍像昨天。」

▲ 他覺得現在人更成熟，也更為踏實。（攝：陳慧安）

周吉佩笑言在家中他是陪玩員，太太則是餵飼員，分工很清楚。「我是理想型，會著重啟發子女，學業、禮貌這些是基本，太太會更著緊，但她有時會太過溺愛，我就作出平衡，有時會很嚴厲，試過兩姐弟打交，我要他們罰企半小時，因不能容許這些事。」

他希望像自己父親，會讓子女認清目標。「如女兒說想學素描，我要她講出為甚麼想學，有何準備，不能只說想畫便去學，因此她們長大後想要入行，我也不反對，但一定要知自己的初心。」

成為父親，周吉佩給子女的八字真言是：眼望星星，腳踏草地。「這是我一個朋友告訢我的，目標可以遠大至天上星星，但要識得逐步地行，即是不能離地，按部就班，總有一日可以達成目標。」

記者：陳家昌