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【閱讀能力】家中藏書愈多學生表現愈佳　港大學者：成年人毋須過度干涉學生閱書類別　

社會 20:00 2023/05/17

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「全球學生閱讀能力進展研究(PIRLS) 2021」結果今（17日）發布。（左起）香港大學教育學院助理教授兼PIRLS香港地區研究員鍾竹梅、 香港大學教育學院副教授兼PIRLS香港地區首席研究員林葦葉、PIRLS香港地區研究員謝錫金。（陳永康攝）

「全球學生閱讀能力進展研究(PIRLS) 2021 」結果今（17日）發布，港大學者指，本港小四生日常平均接觸到26至100本圖書，已在研究取得高分，認為目前公共圖書館藏書數量足夠，又強調學生多接觸書本肯定較佳，成年人亦不應過度干涉學生閱書類別。研究亦顯示本港家庭社經地位對學生閱讀能力的影響，為全球最低，來自「較富裕家庭」與「經濟環境較差家庭」學生閱讀平均分僅相差24分，遠低於全球平均差距的42分。

「PIRLS 2021」香港地區首席研究員、港大教育學院副教授林葦葉表示，樂見圖書館有足夠書籍供學生閱讀，以及家長額外向子女提供圖書閱讀，稱在日常生活中，小四生平均會接觸到26至100本圖書，只要接觸到最低限度26本，其閱讀能力已經可達本港平均水平。

林指難以估計學生理想閱書數量，強調多接觸書本一定較佳，並無上限。她又認為，成年人可作引導，但毋須過度干涉學生閱書類別，應交由學生按興趣出發選書，並舉例指，若為不喜歡恐龍的學生提供恐龍相關書籍，學生不可能享受到閱讀樂趣。

在提升學生閱讀興趣及習慣上，合作研究員、港大教育學院助理教授鍾竹梅稱「建立閱讀家庭不可缺」，多閱讀有助提升閱讀表現；她指大部分家長期望子女成功入讀大學，6成家庭會提供書籍作額外學習，協助提升閱讀能力，而家中藏書愈多的學生表現愈佳，擁有至少26本圖書的學生，閱讀平均分可達578分，較全港平均水平高出5分。

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記者：梁凱婷

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