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【不良營商】海關拘捕46歲男子　涉網上預售尿片套票時不當接受付款

社會 21:15 2023/05/17

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

海關拘捕46歲男子，涉網上預售尿片套票時不當接受付款。

香港海關今日（5月17日）拘捕一名46歲男子，他涉嫌在網上以預售形式售賣尿片套票時，不當地接受付款，違反《商品說明條例》(《條例》)。
　　 
海關早前接獲多宗舉報，指一間尿片零售商涉嫌於網上社交平台以預售形式售賣尿片套票時，在接受多名客人付款後，未有按照承諾在指定日期或合理時間內向客人供應有關貨品，沒有安排任何退款。
　　 
經調查後，海關人員今日拘捕一名46歲懷疑涉案男子，他是該網上尿片零售商的負責人。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

海關表示一向相當關注涉及網購的違規行為，並致力打擊網上不良營商手法，以保障消費者權益。

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

海關提醒商戶遵守《條例》的規定。商戶如不肯定有能力在指定或合理時間內提供合適的產品或服務，不應收取消費者預付費用。

消費者於購買以預售形式售賣的產品前，應留意預繳式消費所存在的風險及有關產品的供應量和供應期。消費者應向商譽良好的商戶訂購產品，於購買產品後，應保留交易單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。

 

責任編輯　李志強

商品 網上購物 商品說明條例 海關 罪案 社交平台

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