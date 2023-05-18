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【互動交流答問會】議員問政治書遭圖書館下架原因　李家超：不會推薦不良意識的書（不斷更新）

政治 10:39 2023/05/18

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李家超今日早上十時半到立法會出席互動交流答問會。（資料圖片）

特首李家超今日早上十時半到立法會出席互動交流答問會。

首次行政長官互動交流答問會今日舉行，答問會第一節議題是「安全和穩定」，第二節為「發展和幸福」，新制度下，議員可提問，也可只表達意見，特首李家超亦提前公佈三個問題打算諮詢議員，包括：

（1）如何弘揚以愛國愛港為核心同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拚敢贏的優良傳統？

（2）如何發展鞏固香港成為國際高等教育區域樞紐？

（3）對於多項大型土地發展基建項目，有何融資及公私合作方案，既減輕政府財政負擔，又把有為政府及高效市場更好結合起來？

李慧琼只是表達意見  並未有問問題

【10:52】

第二位發言的議員，是民建聯主席李慧琼，她只是表達意見，並未有問問題，她表示，愛國者治港最根本目的，是維護國家主權，只有國家主權亦得到充分保障，社會才能充分發展，因此要強化市民對國家安全的認知和國家大政方針，包括了解習主席治國方針。

李慧琼續指，立法會議員都可以充當使者，去到不同社區學校，宣揚愛國愛港價值，又知道官員對內外說好故事，認為立法會可以有更積極角色，期望行政和立法可以更緊密合作「拍住上」，對內說好香港故事，對外說好中國故事。

狄志遠：《國安法》和言論自由如何取得平衡

【10:45】第一位提問的議員是新思維狄志遠表示，近日康文署表示有幾十本書要下架，政府沒有交代下架準則，不點名提到「尊子漫畫」接連遭官員批評，指市民擔心香港言論自由受到損害，問到特首在《國安法》和言論自由如何取得平衡。

李家超回應指，言論自由和其他一般個人生活自由受到《基本法》充分保障，由頒令至今沒有改變過，《基本法》。他指，法院會按法律審案件，任何事實會以證據和法律審判，《港區國安法》只是很多其他國家的安全法好少部份，認為香港的言論自由新聞自由受到充分保障。他提到，圖書館給市民的書籍，是推薦給市民看的書，一定不會推薦違法或不良意識的書，不推薦，但市民可以用其他方法去看這本書。

【10:30】李家超在開場發言時表示，他經常思考愛國者治港，最高境界是什麼？創造什麼建設力量和價值？愛國者治港最基本標準，不容許背叛國家和香港利益叛徒，或者外國代理人進入立法會，危害國家安全破壞一國兩制的成功實踐。但他認為，愛國者治港原則應該有更高層次，讓立法會議員和行政機關共建香港，愛國者治港要發揮更大力量和價值，有最少三個元素：團結做事；互動共識，議員官員透過互動溝通；視野高度。

他在上任後，在行政主導原則下提出，舉行前聽交流會，今次舉行互動交流答問會，第二個提升行政立法關係的措施。

【10:40】

李家超就第一節發言，指安全和穩定，涵蓋二十大報告三個章節，分別關於法治第七章，社會穩定第11章，完成一國兩制推進統一的第13章，一國兩制最高原則是維護國家主權，堅持要完善一國兩制，落實愛國者原則，堅持行政主導，支持行政長官和特別行政區依法施政。香港特區會全力，履行憲制責任就23條立法。他強調，特區政府會支持和保障司法人員，依法獨立履行職責，又批評外國政客公然去法官施壓。

 

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記者：區綽彥  戴朗希

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