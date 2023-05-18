【特首答問會】議員問政治書遭圖書館下架原因　李家超：不會推薦不良意識的書（不斷更新）

▲ 李家超出席立法會行政長官互動交流答問會 。（林宇翔攝）

特首李家超今日早上十時半到立法會出席互動交流答問會。

首次行政長官互動交流答問會今日舉行，答問會第一節議題是「安全和穩定」，第二節為「發展和幸福」，新制度下，議員可提問，也可只表達意見，特首李家超亦提前公佈三個問題打算諮詢議員，包括：

（1）如何弘揚以愛國愛港為核心同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拚敢贏的優良傳統？

（2）如何發展鞏固香港成為國際高等教育區域樞紐？

（3）對於多項大型土地發展基建項目，有何融資及公私合作方案，既減輕政府財政負擔，又把有為政府及高效市場更好結合起來？

【12:00】李家超作總結發言，感謝各位議員的意見，雖然只是第一次互動交流答問大會，但已經開創愛國治港力量和價值的新一頁。李指通過良性的互動交流，反映行政立法團結做事，可以為重建香港創造更大力量和價錢。

【11:56】選委界議員林筱魯希望，政府會考慮讓土地業權人以地換債或以債換權方式去投入參與未來的發展。林續指政府可以土地入股方式去吸引更多外國企業來港投資。李回應任何創新的方法都會考慮，亦感謝議員提供的所有方法。

【11:53】經民聯林健鋒發言時誤將金融界議員陳振英說成梁振英，梁君彥隨即糾正：「陳振英議員啊！」。林指香港的問題太多，認為政府要適時更新過時法例政府成立專責團體審議已過時的法例，亦指官僚作風仍存在。林續指，政府發債要平民化及「貼地」。李家超指解決問題會定優次，政府的工作「沒有最好只有更好」，只要發債可以令市民受惠都會考慮。

【11:50】工聯會立法會議員黃國提到融資計劃方面，表示社會對保證回報的強積金有一定需求，問政府會否考慮將基建項目打包成強積金的一個基金選項，達成雙贏的局面。李家超表示會考慮不同融資方法，但投資是個人選擇，亦希望市民可以分享到政府財政的收益，政府今後會繼續與專家溝通和交流意見。

【11:47】進出口界立法會議員黃英豪提到本港進出口量下跌，建議港府提供稅務優惠、設立司長統領的協調組設電子商務專員等。李回應稱一直有司長協調不同工作，會從基礎建設方面下工夫，但坦言不擔心，因為香港與內地有「融合專班」，互相配合及對接。

【11:44】新民黨黎棟國希望政府可多運用工業科技，推動產學研結合。李表示非常認同，他指現時不同部門都有運用科技，但未來亦會繼續如何強化。他續指，現時着重「產學研1+」計劃，期望可盡快讓市民看到成果。

【11:42】李家超回應鄧的建議，表示會考慮任何對香港有益的建議。李表示雖然現在建屋時間加快，但仍不足夠，會繼續努力解決香港房間短缺的問題。

【11:40】工聯會鄧家彪提議，將來香港三大新發展區拿一定數量的住屋給香港20至35歲的青年參加一個住屋計劃，每月供4000元，以吸引青年支持政府填海興建更多公營房屋。

【11:38】選委界周文港指外國學生來港讀大學的學費十分昂貴，認為要在做更多措拖去吸引外國人才來港讀書以解決香港人口下降的問題。

【11:36】選委界劉智鵬問非本地生和本地生的問題，認為政府應重整非本地生和本地生學費的問題。劉指政府應將高等教育產業化，亦希望興建更多宿舍吸引外地生來港就學。

【11:33】李表示政府會積極考慮用不同方式去籌集私人資金去發展大型建基。李指以前香港也有成功的例子。但李返問陳該如何證券化，陳回應指，證券化的條件是該產品已有穩定收入派息，因此正在興起的項目若證券化是難以售出。他建議可讓先有穩定收入的基建項目包括證券化，例如隧道、港鐵股份等，先做第一輪融資以完成基建。

【11:31】金融界議員陳振英關心交椅洲和北部都會區同時發展的開支問題。陳指公私營發展等的發展模式恐不足夠承擔北部的開支。陳希望特首承諾未來大型基建的開支大部分靠私營集資而非政府財政儲備。

【11:28】李家超認同食物來源和安全十分重要，政府內部有評估社會需要食物的數量。香港的食物主要來源都來自國家，會和國家在食物安全，種類和數量方便繼續溝通。漁農業方面，政府也沒有忽視，政府有推出漁農業發展基金涉及5億元，另外環境和生態局正在和業界密切溝通。政府會和內地繼續討論如何在漁業作優勢互補。

【11:25】民建聯議員何俊賢關注大食物觀和海洋高質量發展問題。何認為在傳統農作物發展去其他資源發展做得不足，食物安全單一供給管理和需求管理亦做得不夠好，指政府需在這方面加大努力。何表示在北部都會區很多地都發展創科，希望將來不只是拿土地來填海，亦可以更好發展海洋和海岸公園。

【11:21】李家超認同人口政策是十分重要，會把容的政府倡議書回去跟政務司作認真研究。李明白香港有人口短缺的問題，需要有不同政策去照顧不同行業。政府亦有推出不同計劃輸入人才，尤其是在院舍、建造業和公共運輸方便。政府會繼續參考外國的成功措施去解決香港人口短缺的問題。

【11:18】新民黨容海恩認為人才是維持香港城市生命力的重要因素。容表示早前做了一個人口政策倡儀書，希望藉今日機會提交給特首作參考。希望考慮將人口政策提高更高的參與。

【11:16】選委界梁毓偉就第二節「發展和幸福」發言，在鞏固香港高等教育產業上，港府要加強挽留來港學生留港工作的意欲。另外，他又認為港府要加強學生對準備DSE的思維。

【11:13】

李家超在第二節開首發言，政府正積極推進創科人才，亦正積極培育人才，香港亦有良好的高等教育基礎。政府在環保和綠色發展方面，也大力減低碳排放。在社會和房屋方面，政府會在習主席提醒下繼續努力。

【11:00】

選委界議員鄧飛建議，學校應將國安教育獨立成科。李家超回應，國安分別有專業教育及一般認識，他指一般教育而言，相信不太難掌握；專業教育而言，當局會辦講座予校長、教師，律政司未來都會再思考如何做得更好。

【10:55】第五位發言的議員是陳健波，他先是發表意見，然後李家超對他提問跟進問題。陳健波指，要透過教育方式為下一代建立正確人生觀，和外國一樣，愛國思想是教育骨幹，需要自細培養，除了課堂，還可以透過交流考察。陳又相信，市民有正確價值觀，自然會有愛國愛港底氣。

李家超問他，作為立法會議員，可以如何貢獻，幫助社會建立包容共濟等的主流價值觀。

陳健波認為，最重要是，不要是「高壓式」，要讓對方心甘情願。他提到，如果香港人知道國家對香港的關注，而不是道聽塗說，相信都會同樣關心國家。他指，每次香港有困難，國家都會支援香港，例如最近的政治暴亂，國家有《國安法》幫助香港解決。

【10:55】

第四位發言的議員是組織及製衣界陳祖恆，他表示，今天穿上本地設計師的衣服，問特首政府未來可以如何善用「灣區標準」，以及簡化貨物進出，是善用香港認證。

李家超指，形容陳祖恆是穿「帥哥」服飾，指也希望官員穿上本地品牌的衣服，又笑指可能要財政司副司長黃偉綸身材高挑穿才好看。他指，「灣區標準」涉及很多項，如食品、電器，標準是重要，「灣區標準」有助全國流通，會繼續積極推薦。他又指，香港有優勢在檢測方面，知道有一個大灣區標準化的研究中心，如果將來有大灣區標準化的標籤，可能會方便貨流。

【10:55】

第三位發言的議員，是民建聯陳勇，亦只是表達意見，並未有問問題，他表示愛國愛港，是香港堅持的主流價值觀，堅持到就會繁榮穩定，若堅持不到就像2019年「黑暴」沉淪，現在重回正軌。因此，他希望在大中小學加大力度宣傳抗戰歷史、國家發展歷史，和中共執政歷史，期望香港能盡快設立，中國抗戰歷史紀念館和中國共產黨黨史館等。

李慧琼只是表達意見 並未有問問題

【10:52】

第二位發言的議員，是民建聯主席李慧琼，她只是表達意見，並未有問問題，她表示，愛國者治港最根本目的，是維護國家主權，只有國家主權亦得到充分保障，社會才能充分發展，因此要強化市民對國家安全的認知和國家大政方針，包括了解習主席治國方針。

李慧琼續指，立法會議員都可以充當使者，去到不同社區學校，宣揚愛國愛港價值，又知道官員對內外說好故事，認為立法會可以有更積極角色，期望行政和立法可以更緊密合作「拍住上」，對內說好香港故事，對外說好中國故事。

狄志遠：《國安法》和言論自由如何取得平衡

【10:45】第一位提問的議員是新思維狄志遠表示，近日康文署表示有幾十本書要下架，政府沒有交代下架準則，不點名提到「尊子漫畫」接連遭官員批評，指市民擔心香港言論自由受到損害，問到特首在《國安法》和言論自由如何取得平衡。

李家超回應指，言論自由和其他一般個人生活自由受到《基本法》充分保障，由頒令至今沒有改變過，《基本法》。他指，法院會按法律審案件，任何事實會以證據和法律審判，《港區國安法》只是很多其他國家的安全法好少部份，認為香港的言論自由新聞自由受到充分保障。他提到，圖書館給市民的書籍，是推薦給市民看的書，一定不會推薦違法或不良意識的書，不推薦，但市民可以用其他方法去看這本書。

【10:30】李家超在開場發言時表示，他經常思考愛國者治港，最高境界是什麼？創造什麼建設力量和價值？愛國者治港最基本標準，不容許背叛國家和香港利益叛徒，或者外國代理人進入立法會，危害國家安全破壞一國兩制的成功實踐。但他認為，愛國者治港原則應該有更高層次，讓立法會議員和行政機關共建香港，愛國者治港要發揮更大力量和價值，有最少三個元素：團結做事；互動共識，議員官員透過互動溝通；視野高度。

他在上任後，在行政主導原則下提出，舉行前聽交流會，今次舉行互動交流答問會，第二個提升行政立法關係的措施。

【10:40】

李家超就第一節發言，指安全和穩定，涵蓋二十大報告三個章節，分別關於法治第七章，社會穩定第11章，完成一國兩制推進統一的第13章，一國兩制最高原則是維護國家主權，堅持要完善一國兩制，落實愛國者原則，堅持行政主導，支持行政長官和特別行政區依法施政。香港特區會全力，履行憲制責任就23條立法。他強調，特區政府會支持和保障司法人員，依法獨立履行職責，又批評外國政客公然去法官施壓。

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記者：區綽彥 戴朗希