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【法國美食】唐英年歡迎法國總統美食大使來港　助香港鞏固中外文化交流中心地位

社會 21:49 2023/05/17

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（左起) 西九文化區管理局主席唐英年、法國總統美食大使紀堯姆．戈麥斯（Guillaume Gomez）、法國駐港澳總領事杜麗緹（Christile Drulhe）、融幼社主席韋王維芬、融幼社行政總裁Catherine Gurtin。（受訪者提供)

全國政協常委、西九文化區管理局主席唐英年昨日（5月16日）與法國駐港澳總領事杜麗緹（Christile Drulhe）聯合安排慈善晚宴，邀請法國總統美食大使紀堯姆．戈麥斯（Guillaume Gomez）擔任特別嘉賓，在港推動法國文化及生活藝術，同時造福弱勢社群。

唐英年亦身兼The Légion d'Honneur Club Hong Kong Chapter Association主席，是次慈善活動合共籌得100,000港元，捐贈予給融幼社（PathFinders），以協助在香港出生的弱勢和需要幫助的孩子，以及他們的外傭母親，得到保護與尊重。

昨日舉行的慈善晚宴主題是「來自愛麗舍宮的味道」（Flavours from the Elysee Palace），地點是中環一間私人的法國餐廳。戈麥斯為每一道菜式提供指導，讓出席慈善晚宴的嘉賓仿如置身法國愛麗舍宮，品嘗宮內美食佳餚，感受法國文化。

唐英年表示，香港要成為中外文化藝術交流中心，除了硬件建築外，將文化藝術融入生活亦扮演關鍵角色，而飲食更是重要文化之一。今次非常榮幸戈麥斯在香港重新通關不久便到訪，支持「法國五月」的盛事，更是對香港作為美食天堂的肯定。他期待將來有更多中外文化深度交流，為香港的中外文化藝術交流中心地位貢獻力量。

戈麥斯於1997年加入愛麗舍宮，廚藝精湛，獲獎無數。25年來，戈麥斯先後為四位法國總統烹調美食，包括：希拉克（Jacques Chirac）；薩科齊（Nicolas Sarkozy）；奧朗德（Francois Hollande）；和馬克龍（Emmanuel Macron）。2013年起，戈麥斯出任愛麗舍宮主廚，先後為奧朗德及馬克龍兩位總統服務。2021年，戈麥斯更獲馬克龍總統委任為法國總統美食大使。
 

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責任編輯　李志強

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