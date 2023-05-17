【幼童死亡】1歲半男童急性支氣管炎併發氣胸　港怡：得悉病人轉聯合醫院後轉差死亡

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一名一歲半外藉男童於周一晚(15日)到港怡醫院求診，患者出現肺炎及氣胸情況，於手術室插喉進行治療，並入住該院的兒童深切治療部(PICU)，於翌日(16日)獲轉到聯合醫院接受跟進治療，惟病人於轉院後情況轉差，不幸離世。

港怡醫院發言人回覆TOPick查詢時表示，該名幼兒在5月15日到醫院急症室求診，獲診斷急性支氣管炎並安排入院，經檢查後發現病人出現肺炎。

港怡稱，曾建議轉送病人至公立醫院接受治療，但按病人家屬意願，先為病人安排電腦掃描，並發現病人有氣胸情況，於是安排進行胸腔引流等程序，術後病人入住兒童深切治療病房，其情況一直穩定。

港怡表示，一直與不同公立醫院聯絡以安排轉送病人，及後獲通知聯合醫院可接收有關病人，病人家屬同意轉院安排後，醫生及護士立刻陪同病人轉院。惟該院得悉，病人轉院後情況轉差，其後不幸離世。



病人政策連線主席林志釉表示，一般而言，主診醫生如認為私院的設備不足以完成治療，應建議病人轉院，不過目前事件中仍有不少細節有待𨤳清，預計需要於死因庭處理。他表示，市民應對醫療事故有知情權，認為無論公立醫院及私家醫院，均應公布事件。

呼吸系統科專科醫生梁子超則指，急性支氣管炎只是呼吸道疾病的統稱，不能排除病人於治療過程中，併發肺炎及其他問題，而幼童情況可以急劇惡化。他表示，醫生如認為病人有急切治療需要，的確需要「就地解決」進行治療，並將病情穩定，至於轉院過程無可避免有一定風險，認為事件屬不幸，不過詳細情況需要待死因庭審視証據後判決。

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記者：陳展棋