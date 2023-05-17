【醫療事故】外藉男童急性支氣管炎併發氣胸求診港怡　疑延後轉送公院於救護車中不治

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TOPick從多於一個渠道獲悉，一名一歲半外藉男童於周一晚(15日)到港怡醫院求診，患者出現肺炎及氣胸情況。由於該院的兒童深切治療部(PICU)未有剩餘病床，但主診醫生決定堅持患者於該院接受治療，病人其後於手術室插喉進行治療，不過治療後未能成功拔喉，病人情況其後惡化，需要於翌日(17日)轉到聯合醫院接受跟進治療，惟病人於轉院期間，於救護車中不治。

港怡醫院發言人回覆TOPick查詢時表示，該名幼兒在5月15日到醫院急症室求診，獲診斷急性支氣管炎並安排入院，經檢查後發現病人出現肺炎。港怡稱，曾建議轉送病人至公立醫院接受治療，但按病人家屬意願，先為病人安排電腦掃描，並發現病人有氣胸情況，於是安排進行胸腔引流等程序，術後病人入住兒童深切治療病房，其情況一直穩定。

港怡表示，一直與不同公立醫院聯絡以安排轉送病人，及後獲通知聯合醫院可接收有關病人，病人家屬同意轉院安排後，醫生及護士立刻陪同病人轉院。惟該院得悉，病人轉院後情況轉差，其後不幸離世。



病人政策連線主席林志釉表示，一般而言，主診醫生如認為私院的設備不足以完成治療，應建議病人轉院，不過目前事件中仍有不少細節有待𨤳清，由於病人於轉院其間離世，因此預計需要於死因庭處理。他表示，市民應對醫療事故有知情權，認為無論公立醫院及私家醫院，均應公布事件。

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記者：陳展棋