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【尿片期貨】網店「Baby-Clan親子網」負責人被捕　苦主：孩子都開始戒片仍未收到貨

社會 22:14 2023/05/17

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（Baby-clan.com親子網Facebook截圖）

海關早前接獲多宗舉報，指一間尿片零售商涉嫌於網上社交平台以預售形式售賣尿片套票時，在接受多名客人付款後，未有按照承諾在指定日期或合理時間內向客人供應有關貨品，沒有安排任何退款，並在今日拘捕一名46歲的網上尿片零售商男負責人。【詳情即看：下一頁

立法會議員江玉歡網上發文指，事件涉及網店「Baby-Clan」，又讚揚海關盡心盡力接觸每個苦主跟進事件，由一班苦主與其聯絡至今不足一個，已即迅速採取執法行動。

不少苦主亦在網上發文，有苦主稱，很多家長的訂單均被一再延誤，對上一次收貨在4月下旬，惟該批尿片卻為三月中旬下的訂單，要歷時1個半月才收到貨，「真可笑，現在訂尿片也要測試媽媽的預知能力，估算在一兩個後小朋友穿什麼碼數」。

Baby-clan.com親子網的社交平台亦有不少留言指控遲遲收不到貨，「三月訂，五月仲未收貨。媽媽們一直無退錢，俾緊機會你，唔該認真做啲嘢啦，無咩事我落街去買片片先」、「3月21日的訂單，已經被改了幾次送貨日期，delay再delay，每次結果都失望，跟住要臨急出去再買尿片」、「我要片呀！我要加片呀！下下不停攪埋啲無謂野，又唔應機，送片又遲」。

更有苦主指，等到孩子已戒尿片也未收到貨，「我三月訂到現在都未收到貨，阿囝突然戒左片啦！多謝你（不過我都想快啲收到片）唔該」、「我同你同一日訂，都未收到。仔都開始戒片了」。

另外，翻查資料，涉事網店早前亦因尿片套票突加差價惹爭議。【詳情即看：下一頁

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記者：TOPick港聞組

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