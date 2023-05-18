【醫學新技術】醫管局新技術鑑別毒菇品種　助尋中毒源頭以提醒大眾

▲ 部分本地發現的有毒菇菌。（醫管局提供）

本港有超過380種菇菌種類，大部分都不能食用，部分如本地毒性最強的鵝膏菌，誤食更可導致肝衰竭甚至死亡。但市民誤摘、進食有毒菇菌個案每年仍有數宗，近年個案有上升趨勢，過往食安中心亦曾多次提醒市民停食有毒菇菌。現時臨床上辨別有毒菇菌的方法，往往受限於涉事菇菌的保存狀態。醫管局近年利用基因排序技術，鑑別毒菇品種。一些較新，或未曾在香港發現的有毒菇菌品種，亦可透過此技術鑑別，有助醫生找出所中毒素，節省再作化驗的時間和成本。

新技術限制較小 可獲更多資訊

瑪嘉烈醫院病理學部顧問醫生張耀君指，現時主要以病人臨床病徵、真菌學家鑑別和毒理化驗作依據，準確度雖達7至8成。但若有關菇菌因烹調等原因已無法辨認，或該品種未曾在港發現，現有方法就較難分辨菇菌種類。新方法則透過真菌或胃液樣本抽取DNA，利用 PCR和測序技術獲得菇菌基因序列，再與國際常用的物種基因資料庫比對，找出相似品種。團隊在臨床個案中挑選43個真菌標本作測序。結果顯示，7成6至8成的案例可透過此技術得到更多資訊。如結果顯示，有關毒菇菌有在市面出售或屬本土品種，相關部門可作公佈，提醒市民避免食用。

以往曾有案例於進食野菇後，因冒汗、屙嘔求診。臨床初步判斷只懷疑是毒蕈鹼 （Muscarine）中毒。真菌專家則只能認出屬於某一個「屬」（物種分類的最小單位），未能得知菇菌品種。團隊進行基因測序後發現，該野菇的基因排序和海南醫學院團隊該年7月所發表文獻中，發現的新品種「絲蓋傘屬真菌」極為相似，而該品種所含毒物和化驗結果吻合。張耀君指，這令臨床團隊「可以清楚敵人是誰」，他們可更有信心治療，不必再化驗以排除其他可能性。新品種的有毒菇菌從前較難辨認，因「期刊需時出版、更新」。

2020年成常設服務 植物中毒亦可應用

此技術亦可用於植物中毒的化驗中。有個案服食不明植物的豆篋和根部後，出現乳酸中毒，臨床懷疑為「麻瘋樹、石栗或含氰苷植物」中毒，但化驗結果卻未發現有關毒素。經抽取病人胃液樣本作測序後，驗出豆薯的成份。及後病人尿液樣本中亦發現豆薯種子所含毒素「魚藤酮」，成功找出源頭。

張耀君表示，醫管局毒理學參考化驗室2018年開始嘗試應用這一新技術，2020年成為常設服務，如醫生認為臨床上有需要就可以進行化驗。

張耀君同時再三呼籲市民，切勿自行採摘野菇進食，以免引致中毒。