香港人道年獎得主 以愛治癒心靈 自組義工隊 助離島居民渡過「疫」境

▲ 順華希望透過今次獲獎，能令更多人了解人道工作，感染更多人一同參與和支持。

「愛大於一切」，對於「香港人道年獎2022」得獎者梁順華（下稱順華）來說，愛能治癒身心靈。疫情爆發期間，她就懷着這顆「愛」心，自發與大澳區的義工社團組織義工隊，為島上的居民和獨居長者派發抗疫物資，甚至上門為有需要的居民提供正確的防疫訊息，以愛和關懷協助徬徨無助的居民渡過艱難的疫境。



從工作獲得啟發 關注身心靈健康



在大澳土生土長，任職急症室護士的順華，自小已跟隨父親探訪和幫助區內無依長者，在父親的薰陶下，一直以助人為己任。直至2008年，她加入香港紅十字會，成為首批接受培訓的境外志願人道工作義工，並跟隨不同的國家紅十字會醫療隊到四川、津巴布韋、尼泊爾等地參與緊急救援工作，運用自己多年來豐富的護理經驗，為有需要的災民提供身、心靈上的支援。

「多年來在急症室遇過不少生離死別的事情，所以我認為，很多時候病痛其實是源自情緒，只要多關懷病人的心靈需要，已經事半功倍。藥物固然有幫助，但情緒和心靈上的支持同樣重要。」

▲ 自2008年起，順華跟隨香港紅十字會到尼泊爾和津巴布韋等進行緊急救援工作，利用自己的專業知識，為當地居民提供支援。

自組抗疫義工隊 助大澳居民自救



多年來，順華都是在急症室負責分流、急救和傷口護理等工作，緊張的工作環境和氣氛反而令她更有自信去面對不同的挑戰。去年3月疫情爆發，醫療系統面對前所未有的壓力，眼看大澳居民活在惶恐和不安之下，順華便自發跟區內的社區團體合作，再與兩位醫護人員組成義工團，為島上居民派發防疫物資及上門支援。她憶述：「當時香港公營醫療機構及醫院已經面臨崩潰，何況是大澳連醫院都沒有，很多大澳確診居民被逼留在家中，並不能得到適切的治療，結果連家人都受到感染。很多居民面對疫情爆發都顯得徬徨無助，求助無門，當刻我心想：既然自己有能力遠赴非洲幫人，何不利用自己的能力去幫助自己的社區？」

同一時間，她參與了由香港紅十字會設立的「抗疫同行熱線」，她利用在服務期間獲得的知識和經驗，向居民提供抗疫資訊、心理支援和諮詢服務等，工餘時間則上門為獨居長者和有需要的居民提供護理、教導他們進行居家隔離，安撫不安的情緒。「我自己也曾經歷過臥病在床的時刻，深明如果有人可以幫助自己，耐心聆聽自己的說話，感覺真的很舒服。所以我覺得，如果自己有能力時，無論是朋友或病人都好，都想盡量聆聽那些需要幫助的人，因為我能深深體會到他們當刻最需要的是甚麼。」

▲ 自小在大澳長大的順華，去年自組抗疫隊伍，懷着大愛的精神，與島上居民共同抗疫。

「當有能力為別人付出的時候，最開心的其實是自己。」



常言道，施比受更有福，一直以來，順華都是抱持着這種理念，盡自己所能幫助別人。「人道精神是要互相幫助，不論富貴或貧窮，都可以伸出援手。即使是一句簡單的關懷說話，只要能令對方感到安穩、開心、舒服和被尊重已足夠。幫人是不須有任何物質的回報，因為在幫助別人的同時，其實自己同樣有所得着；我是抱着只問耕耘，不問收獲的信念，只要能夠為社群、為身邊的人謀福祉已足夠。」

她更謙虛地表示，今次獲獎感到很開心，這個獎項亦屬於一直在背後不問收穫，默默耕耘的同事和家人，同時希望更多人了解人道工作的內容和意義，「一人之力很渺小，所以很需要眾人的力量，才能幫到更多的人。我亦會由自身做起，感染身邊的人，繼續邀請更多朋友和家人，一同加入人道服務行列。」

「香港人道年獎2023」現正接受提名。暗處有光，全賴有你！請即提名身邊默默為弱勢社群無私付出的有心人。

了解詳情：www.redcross.org.hk/ha/

（特約）