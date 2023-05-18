  • 29°C
香港時間 : 2023518日 (週四) 10:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【刷單騙案】網上推銷員招聘信息詐騙案　受害人損失33.3萬

社會 09:51 2023/05/18

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

網上推銷員招聘信息詐騙案，受害人損失逾33.3萬。（資料圖片）

警方昨日（17日）下午約6時接獲一名39歲本地男子報案，指他早前在即時通訊軟件回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上推銷員，於購物平台點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。
 
受害人遂按指示多次將共約35.7萬元存入對方指定的戶口作平台購物之用。為獲取受害人的信任，騙徒初時曾向受害人發放約2.4萬元佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報案。受害人共損失約33.3萬元。暫未有人被捕。
 
警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」，對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷，不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮芷婷

 

相關文章

【幼童死亡】1歲半男童急性支氣管炎併發氣胸　港怡：得悉病人轉聯合醫院後轉差死亡
21:49 2023/05/17
【幼童死亡】1歲半男童急性支氣管炎併發氣胸　港怡：得悉病人轉聯合醫院後轉差死亡
【尿片期貨】網店「Baby-Clan親子網」負責人被捕　苦主：孩子都開始戒片仍未收到貨
22:14 2023/05/17
【尿片期貨】網店「Baby-Clan親子網」負責人被捕　苦主：孩子都開始戒片仍未收到貨
【醫學新技術】醫管局新技術鑑別毒菇品種　助尋中毒源頭以提醒大眾
今日 07:00
【醫學新技術】醫管局新技術鑑別毒菇品種　助尋中毒源頭以提醒大眾
【行山意外】遠足翁不適跌落水壩　原地露宿一宵送院
今日 09:14
【行山意外】遠足翁不適跌落水壩　原地露宿一宵送院
【巴士露體】九巴女乘客撞破露鳥男　竄至上層扑爆玻璃窗跳車逃去
今日 09:35
【巴士露體】九巴女乘客撞破露鳥男　竄至上層扑爆玻璃窗跳車逃去

你可能感興趣

【幼童死亡】1歲半男童急性支氣管炎併發氣胸　港怡：得悉病人轉聯合醫院後轉差死亡
21:49 2023/05/17
【幼童死亡】1歲半男童急性支氣管炎併發氣胸　港怡：得悉病人轉聯合醫院後轉差死亡
【尿片期貨】網店「Baby-Clan親子網」負責人被捕　苦主：孩子都開始戒片仍未收到貨
22:14 2023/05/17
【尿片期貨】網店「Baby-Clan親子網」負責人被捕　苦主：孩子都開始戒片仍未收到貨
【醫學新技術】醫管局新技術鑑別毒菇品種　助尋中毒源頭以提醒大眾
今日 07:00
【醫學新技術】醫管局新技術鑑別毒菇品種　助尋中毒源頭以提醒大眾
廣告 罪案 職位招聘

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【恐怖意外】父子搭升降機突急升　男童墮槽底致重傷送院不治
15:34 2023/05/17
【恐怖意外】父子搭升降機突急升　男童墮槽底致重傷送院不治
【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
10:46 2023/05/15
【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
【東張西望】離婚夫婦被迫「同居」三年 　男戶主屈在70呎房間失自由：很怕這個女人【有片】
11:59 2023/05/17
【東張西望】離婚夫婦被迫「同居」三年 　男戶主屈在70呎房間失自由：很怕這個女人【有片】