【刷單騙案】網上推銷員招聘信息詐騙案　受害人損失33.3萬

▲ 網上推銷員招聘信息詐騙案，受害人損失逾33.3萬。（資料圖片）

警方昨日（17日）下午約6時接獲一名39歲本地男子報案，指他早前在即時通訊軟件回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上推銷員，於購物平台點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。



受害人遂按指示多次將共約35.7萬元存入對方指定的戶口作平台購物之用。為獲取受害人的信任，騙徒初時曾向受害人發放約2.4萬元佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報案。受害人共損失約33.3萬元。暫未有人被捕。



警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」，對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷，不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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記者：馮芷婷