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【峇里島雙屍命案】內地情侶全裸伏屍酒店案　調查結果令人震驚受爭議

娛樂 10:19 2023/05/18

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調查結果引爭議！

最近內地一對約20多歲情侶魂斷印尼峇里島，由於死狀悽慘，事件引起關注！據報道指，男死者為25歲的Li Chiming，女死者為22歲的Cheng Jianan，分別來自江西和廣西。

二人死狀悽慘

在5月1日，他們前往印尼峇里島遊玩，並入住五星級的酒店，兩名受害者被發現時均赤身裸體，渾身是血，分別倒在不同的位置。

男死者被發現時躺在酒店走廊的露台上，仰面躺著，渾身是血，脖子和左腿上都有開放性傷口，左胸和左臂下亦有傷。女死者則被發現赤身裸體仰面躺在酒店浴室的浴缸裡，脖子上有環繞一圈的傷口，額頭上有一塊瘀傷。

命案曝光後，引起內地網民討論，甚至「偵探」上身搜尋兩人的社交網，更有疑似該名女死者的生前照片在網上廣傳。

該兩名死者同遊印尼峇里島，發生命案。

二人在酒店的紀錄

據酒店閉路電視顯示，在印尼中部時間4月30日晚上8時06分左右，女死者獨自一人來到酒店辦理入住手續。

大約4個小時後，即5月1日凌晨約零時17分，男死者乘坐的士到達了酒店大堂，並在大堂沙發處休息等待，不久後女死者下樓與他碰面，兩人隨後一起走進了之前預定的4223號房間。

之後凌晨零時50分，男死者曾經短暫離開房間，在隔壁4222房間門口盤旋一下，再回自己房間。

凌晨1時17分左右，一名客房服務人員到4223房間送餐，服務人員入房後在房內逗留一會離開，似乎沒有異常情況發生。

直至凌晨6時32分，閉路電視顯示男死者渾身是血，四肢著地在酒店走廊上爬行。最終仰面倒下死在離房間不遠的走廊，更在走廊上掙扎了20多分鐘，在凌晨6時55分左右失去生命跡象。

凌晨6時43分左右，不遠處的4228房間住客表示，聽到走廊上有呻吟和呼救的聲音。酒店工作人員初時以為有客人不適需要幫助，最終上樓查看發現兩名死者遺體。

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調查結果被指不合理

據印尼媒體日前報道，該宗命案已經調查完結，最終結果表示兩人死於互相傷害和自殺，指是男方殺害女友後，再用啤酒瓶刺頸自殺。
消息公布後，令內地網民議論紛紛，更質疑有關報告內容，直指調查結果不合常理。

其實早前網上已有傳聞，稱男死者有財務糾紛，造成今次悲劇，連女友也要一起「陪葬」。

此前亦曾報道，女死者程某為南昌工學院學生，正準備畢業後前往新加坡留學。友人透露，她與男死者是正常情侶關係，二人此行目的為旅遊，「他們環遊世界很久了，這一站到了峇里島。」

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