【痔瘡困擾】男子生痔瘡阻排便輪候逾2年未獲醫　怒駕車撞醫院抗議

▲ 男子生痔瘡阻排便輪候逾2年未獲醫，怒駕車撞醫院抗議。

久病未成醫，實在能將人逼入絕境。葡萄牙一名男子在3年前受痔瘡困擾至今，雖屢次求醫但一直不獲有效醫治，令他忍無可忍，最終決定駕車撞醫院以示抗議。

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綜合外國媒體報道，葡萄牙男子Hugo Lopes早於2020年11月就有痔瘡問題，他一開始在私家診所接受手術，結果術後不僅沒有解決問題，反令他無法正常排便。之後，他先後向4間醫院求助，卻接連被拖延治療，令他持續受痔瘡困擾逾2年。

直至今年初，Hugo病情惡化，再求醫時卻被診斷為「沒有迫切問題」；本月1日，他再到公立醫院求醫，但僅獲生理鹽水作表面治療。

Hugo忍無可忍，於是在本月7日，他將2頁印有其大腸診斷的醫療證明貼在座駕的車窗，並於Facebook開直播，隨後開車撞入當地醫院以示抗議。Hugo在直播影片中不斷說：

我覺得自己快死！我受夠了！

他駕車撞入當地卡斯卡伊斯醫院（Hospital de Cascais），自動感應玻璃門被撞碎，巨響驚動當值醫護人員及保安，紛紛圍住Hugo座駕查問情況；所幸事件中無人受傷。Hugo坦言，因自身痔瘡問題逾2年不獲醫治，「對當地醫療體系感到絕望」，所以才出此對策。他想透過這次行動表達對葡萄牙醫療體系的不滿。據了解，因葡萄牙的國民醫療福利，患者只需付低廉費用就可獲專科及急診治療，導致求診人數大增，輪候時間極長。

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台灣中醫師李俊儀曾指出，痔瘡本身為直腸後段黏膜與肛門口的靜脈叢發生血管擴張而形成的腫塊，且隨著年齡增長風險越高。有3種常見型態，分別為直腸後段黏膜的「內痔」、肛門口的「外痔」，以及兩者相加的「混合痔」。內痔通常會有血便的症狀，如果越長越大就可能會掉出來，造成脫垂的症狀；而外痔則會在坐下時感到疼痛及壓迫，且通常可以用手摸到。

5類容易長痔瘡高危人士

久坐不動 : 久坐會讓腹部血液流動變慢，導致臀部血液流通不順，久而久之就會形成靜脈曲張，變成痔瘡

孕婦 : 由於懷孕時腹部壓力會壓迫肛門和直腸長達9-10個月，因此女性得痔瘡的比率是男性的兩倍以上。

體重過重 : 體重越重的人，上半身壓迫臀部、肛門的問題就越嚴重，得痔瘡的機率就會比普通上班族更高。

長時間坐廁所 : 久坐馬桶時肛門過度出力，或是坐著玩手機玩到忘神，這些都會導致肛門壓力增加，日子久了便容易形成痔瘡。

暴飲暴食者 : 飯量大、習慣吃辛辣刺激食物等，都容易造成便秘，導致腹部壓力變大，長痔瘡的可能性亦隨之增加

5項建議預防痔瘡

李俊儀提出以下5項建議預防痔瘡：

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責任編輯：羅嘉欣