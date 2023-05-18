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【郵票】郵政推６套主題特別郵票　展現本地文化多元風貌

社會 10:23 2023/05/18

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

郵政推６套主題特別郵票,展現本地文化多元風貌.（郵票 ‧ 郵趣FB）

香港郵政公布2023年下半年發售６套主題特別郵票，涵蓋本地文化、自然景觀、城市及交通發展等，讓集郵愛好者和大眾都能擁有珍藏。

首批發行的「非物質文化遺產——港式奶茶製作技藝」特別郵票，宣揚港式奶茶製作技藝首批列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」，展示了中西飲食文化在香港的交融與發展，反映了本地市民的生活和飲食面貌。另一套「香港蔬菜」特別郵票展示了本地常見的蔬菜，提醒市民進食不同蔬菜可強化身體免疫系統，減少患上慢性病的機會。

「香港文化藝術地標」特別郵票展現了多個本地文化藝術地標，包括香港故宮文化博物館、M+、戲曲中心、香港大會堂、香港文化中心、香港藝術館和大館，推動公眾人士對文化藝術的欣賞及促進香港文化產業的發展。另一套「香港自然景觀——群山」特別郵票透過香港知名攝影師袁斯樂的鏡頭，展示香港群山疊嶺的優美景色，讓人感受到香港獨特的自然風光。

「香港鐵路服務發展」特別郵票以不同鐵路路線的特色為主題，展示香港鐵路網絡四通八達，貫通南北，見證香港鐵路服務不斷發展，鐵路系統更臻完善。除此之外，「香港今昔系列：香港郵政總部」特別郵票展現了香港郵政總部自1841年成立以來超過180年的發展歷程，讓人回顧香港郵政的歷史。

以上6套特別郵票主題豐富多樣，設計別出心裁、各具風格，必能成為集郵愛好者和大眾的珍藏。值得注意的是，特別郵票的發售時間為2023年7月至12月期間，敬請期待。

由即日起可於香港郵政網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）預訂以上各款郵品；亦可到「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」Facebook專頁（www.facebook.com/HKPStamps）了解更多詳情。凡於6月7日或之前預訂以上郵品，即可獲贈精美禮品及獎賞積分。如欲查詢訂購事宜，可瀏覽香港郵政郵票策劃及拓展處網站，或致電香港郵政集郵組熱線2785 5711

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記者：馮芷婷

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