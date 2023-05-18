【好人好事】男護士結婚遇賓客突發癲癇發作 新娘：先救人再結婚

▲ 結婚大日子 竟遇賓客突發癲癇發作，新娘支持護士新郎：「先救人再結婚！」

醫護人員救急扶危的精神令人欽佩，江蘇一名任職護士的新郎在自己的婚禮上，聽到隔壁宴會廳有賓客呼救時，即過場救人，該名男患者倒在地上，意識不清、全身抽搐，新娘在婚宴現場給力支持，「救人要緊，等等再結婚也不遲！」，新郎成功挽救了患者，兩人的暖心行為獲網民大讚，「雖然突發疾病是不幸的事，但幸虧有白衣天使在，這場婚禮也因此更有意義。」

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據内地媒體報道，事發於5月7日，新郎為當地一間醫院急症室副護士長。事發當晚，他與新娘在門口迎賓時，突然聽到隔壁宴會廳傳來呼救聲，「有人暈倒了，有沒有醫生護士在現場？」

新郎聽到後，毫不猶豫跑到隔壁的宴會廳，還留在原地的新娘未待丈夫開口解釋，她已經說：「你快去吧，這裡有我，我等你回來！」

新郎抵達現場，看見一位男患者癲癇發作，意識不清、全身抽搐，「當時判斷很有可能是癲癇的急性發作」，他立即讓其他賓客先撥打求助電話，並即時為患者展開急救，他給患者嘴裡墊了一塊布，防止他咬傷，他的同事也幫忙救援，10分鐘後救護車到達並將患者送到醫院，其間，新娘也告訴丈夫救人要緊，救完人再行禮也不遲。

而影片可見，穿着西裝的新郎上前查看患者情況，又蹲下來在旁照顧患者，而他其後受訪時，也感謝太太體諒，

當時我的夫人也特別支持我，在我旁邊一直為我加油打氣！身為醫務人員在任何場合碰到這種事情，都要第一時間挺身而出。

據報導，患者為隔壁宴會廳新人的親屬，過去有癲癇病史，但已經有10多年沒復發。患者清醒後，家屬也連忙向新郎表達謝意。

消息曝光後，引起網民熱議，新郎獲網民大讚，「大婚還遇到救人，新郎真不錯，祝他們新婚快樂，百年好合。」、「這種好男人值得嫁，女士們，這種好男人不僅善良，還尊重女方，所以啊，女士們找對像一定要擦亮眼睛啊。」、「功德無量」、「救人一命，勝造七級浮屠」、「大喜的日子在救一人，積福」、「這是多麽溫暖而又有愛的畫面啊！這個婚結的太有意義啦！」。

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責任編輯︰王明芳