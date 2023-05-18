【機票優惠】港航今推香港出發機票買一送一優惠 來回東京、大阪、沖繩人均$690
社會 10:34 2023/05/18
香港航空推出香港出發機票買一送一優惠，航點包括東京、大阪、沖繩、布吉、曼谷、峇里島、河內等，包括20kg寄艙行李。旅客可透過國內4個旅遊平台購票。詳情即看：【下一頁】
香港航空將聯合攜程、飛豬、同程、去哪兒網發佈「一人價錢，兩人飛」主題產品，以「買一送一」的活動形式派發香港始發的免費機票，即二人同行，一人免費。
|出發地
|目的地
|購票價格（港元）
|人均價（港元）
|香港
|曼谷
|580
|290
|沖繩
|1380
|690
|大阪
|1380
|690
|東京
|1780
|890
|布吉
|780
|390
|馬尼拉
|580
|290
|河內
|580
|290
|峇里島
|1780
|890
訂票日期：5月18日至5月31日
出發日期：5月29日至6月20日、6月26日至7月12日、9月1日至9月26日、10月10日至10月26日 (布吉6月21日開航)
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記者：黃穎津