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【機票優惠】港航今推香港出發機票買一送一優惠　來回東京、大阪、沖繩人均$690

社會 10:34 2023/05/18

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

港航今推香港出發機票買一送一優惠。（資料圖片）

香港航空推出香港出發機票買一送一優惠，航點包括東京、大阪、沖繩、布吉、曼谷、峇里島、河內等，包括20kg寄艙行李。旅客可透過國內4個旅遊平台購票。詳情即看：【下一頁

香港航空將聯合攜程飛豬同程去哪兒網發佈「一人價錢，兩人飛」主題產品，以「買一送一」的活動形式派發香港始發的免費機票，即二人同行，一人免費。

出發地 目的地 購票價格（港元） 人均價（港元）
香港 曼谷 580 290
沖繩 1380 690
大阪 1380 690
東京 1780 890
布吉 780 390
馬尼拉 580 290
河內 580 290
峇里島 1780 890

訂票日期：5月18日至5月31日

出發日期：5月29日至6月20日、6月26日至7月12日、9月1日至9月26日、10月10日至10月26日 (布吉6月21日開航)

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

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