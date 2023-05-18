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【減肥大作戰】美食YouTuber不節食激減24磅不反彈　踢走水桶腰變索女

保健美顏 12:58 2023/05/18

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

美食YouTuber不節食，激減24磅不反彈，踢走水桶腰變索女。

不節食也可以成功減肥！韓國一名美食Youtuber，經常於網上分享美食和吃播vlog，早前公開自己靠飲食和運動的減肥經驗，成功從58kg（約127磅）減至47kg（約103磅），更減去粗手臂華人肚腩，練出完美腹肌。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】8年來放棄休假做1對1陪診義工 IT爸爸不求回報：做義工已是習慣

韓國YouTuber NANA擁有令不少女生羡慕的好身材，而她本身也是一位美食愛好者，經常在社交平台上分享各種美食和自製食譜。但曾經的她因為進食而導致體重暴增，一度重達58kg。後來她下定決心減肥，透過改變飲食習慣成功激減11kg，加上配合運動還減去了粗手臂和大肚腩，操出完美馬甲線和腹肌。

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NANA表示，自己曾嘗試各種嚴格的減肥計劃，但都因難以堅持下來而放棄。她不但不節食減肥，更不會因此戒口高熱量食物，目前亦仍未出現反彈。早前她還透過YouTube影片分享自創的6大減肥食譜，在能夠享受美食的同時，又可以輕鬆瘦身。

6款自創減肥食譜

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責任編輯：羅嘉欣

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