【全民造星V】大熱參賽者魏念恩女友傳墮樓身亡　社交網頭像轉為黑色

▲ 《全民造星V》熱門參賽者2號魏念恩。

警方昨日（5月17日）凌晨接獲石籬一邨石俊樓保安報案，指發現一名女子倒臥石俊樓對開，懷疑她從高處墮下。

警員接報到場，該名26歲女子現場被證實死亡。警員經初步調查，相信她從上址一電梯大堂墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

據了解，女死者生前受情緒病困擾，目前警方列「自殺」處理，稍後會驗屍確定死因。

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死者為《全民造星V》熱門參賽者女友？

不過今日傳出該名姓陳女死者為《全民造星V》熱門參賽者2號魏念恩（Nathan）的女朋友，現年25歲的Nathan擁有176cm的身高，外表帥氣，本身任職碼頭龍機操作員，擅長打鼓及彈結他，自《全民造星V》播出以來都是話題人物。

而Nathan的社交平台曾在5天前更新，內容都是有關《全民造星V》的宣傳活動，但今日再翻看Nathan的IG，發現其頭像已轉為全黑，但就未有任何新的帖文。

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人氣爆燈

其實Nathan一直人氣甚高，因他未出道已獲COLLAR成員Winka（陳泳伽）邀請做其MV男主角，其後又有份演出陳蕾新歌《伸縮自如的愛》MV。

而且他月初亦在未出道情況下，獲品牌邀請拍攝，現場所見有近30名粉絲守候偶像，絕對有潛力「造星」!

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